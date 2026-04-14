بسبب مخالفة الأكواد.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة مودرن

استدعى المجلس الأعلى للإعلام، الممثل القانوني لقناة "مودرن إم تي أي" بسبب مخالفات برنامج "مودرن سبورتس".

ويقدم هاني حتحوت برنامج "مودرن سبورتس" عبر القناة.

وجاء ذلك بناء على مخالفات للأكواد الإعلامية رصدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوم 11 أبريل الجاري.

وكتب المجلس الأعلى للإعلام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:

"بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، قررت لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع".

"وذلك بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «مودرن سبورتس» المذاعة بتاريخ 11 أبريل الجاري، تقديم هاني حتحوت، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس".

وكانت قناة مودرن قد انطلقت يوم 5 أبريل الجاري في ظهورها الأول.