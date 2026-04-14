أحمد مجاهد: ليست لي صفة باتحاد الكرة منذ يناير 2022.. وأرجو من الجميع تحري الحقيقة

تحدث أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم بعد ربط اسمه بأحداث مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

وكان وفدا من النادي الأهلي مكون من سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي وجمال جبر رئيس المركز الإعلامي للنادي وناصر عباس الخبير التحكيمي وخبير أصوات للاستماع لتسجيلات تفنية الفيديو حول واقعة مباراة سيراميكا كليوباترا.

واتحاد الكرة لم يوافق على السماح لوفد الأهلي بالاستماع لتقنية الفيديو بسبب عدم مطابقة المعايير التي وضعها الاتحاد حول الحاضرين.

ونفى أحمد مجاهد أن يكون له صفة في اتحاد الكرة منذ رحيله في يناير 2022، وطالب الجميع بتحري الحقيقة.

وكتب أحمد مجاهد عبر حسابه الرسمي:

"وعند الله تجتمع الخصوم.. منذ الخامس من يناير 2022 أي منذ أربع سنوات وأربعة أشهر وأنا خارج الاتحاد ولا يوجد لي أي صفة رسمية، وعلى الرغم من ذلك فدائما ما يزج بإسمي في الكثير من الأحداث زورا وبهتانا، منها الزعم بأن خطاب استضافة النهائي الإفريقي بين الأهلي والوداد كان إبان تواجدي في الاتحاد وهو أمر غير صحيح".

"الخطاب ورد في 19 يناير 2022 بعد رحيلي عن الاتحاد، والمهلة كانت لنهاية فبراير وغير ذلك من الأكاذيب، كان آخرها الإدعاء بتدخلي في أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا وربط كوني من محافظة كفر الشيخ التي أعتز بها مع وجود محمد وفا حكم المباراة وهو من كفر الشيخ أيضا".

"وأغفل الكثيرون أن شأنه شأن بعض أبطال الأحداث، فقائد النادي الأهلي محمد الشناوي والذي تم طرد هو من كفر الشيخ بل من الحامول بلدي وابن النادي الذي كنت رئيسه وأنا وقعت على انتقاله للأهلي في مراحل الناشئين".

"وأيضا محمود تريزيجيه، وهو ابن كفر الشيخ وكانت تربطني علاقة طيبة بوالده وكنت بمثابة الأخد الأكبر لأخوته أحمد وهو مدرب سابق للحامول، ومحمد الذي لعب لنادي الحامول وقمت بتدريبه كما أن مراقب المباراة أيضا حسام النشيلي من كفر الشيخ كما أخرجت المحافظة محمود البنا وهو أحد أفضل الحكام طوال السنوات الماضية".

"وكثيرا ما كان يتردد أنني أساند البنا وهو كفاءة لم تكن بحاجة إلى مساندة، ولكنه استبعد من القائمة ولو كان لي يد أو كنت صاحب قرار ما خرج من القائمة الدولية".

"الأخوة الكرام أرجو تحري الحقيقة وأمانة الكلمة وعموما عند الله تجتمع الخصوم".

وأوضح أمين الاتحاد في خطابه أن "الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو تقتصر على اثنين من الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة والذي كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للقاء دون سواهم".

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء شهد عدم احتساب محمود وفا ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وطالب الأهلي في البيان "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل أوسكاررويز رئيس لجنة الحكام للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس 2024.