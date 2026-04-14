أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى 32 فريقا.

وكشف الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي أن لجنة المسابقات بالاتحاد قد أوصت بسلسلة من التحسينات الإستراتيجية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وعلى رأسها الزيادة إلى 32 فريقا.

وكان أقصى عدد يشارك من الفرق هو 24 فريقا مثل النسخة الجارية في الوقت الحالي.

ويجب أن تُصدق اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي على جميع القرارات قبل دخولها حيز التنفيذ.

وستكون بداية زيادة الفرق من الموسم المقبل 2026 - 2027.

وشدد الاتحاد الآسيوي أن تلك التحسينات تؤكد إلتزام الاتحاد بتعزيز الشمولية والتميز في القارة.

وجاء نظام نسخة دوري أبطال آسيا بـ 32 فريقا كالآتي:

- ستستمر البطولة مقسمة بالتساوي إذ تضم كل من منطقتي الشرق والغرب 16 فريقا.

- ستتأهل الأندية المصنفة من الأول إلى السادس في كل منطقة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، كما لن يتم إقصاء الأندية التي تحتل المراكز من السابع إلى العاشر بل ستتأهل إلى مرحلة فاصلة جديدة بنظام خروج المغلوب.

- سيحتفظ الناديان الأعلى تصنيفا وتحديدا صاحبا المركزين السابع والثامن بميزة اللعب على أرضه في مرحلة خروج المغلوب، وهو ما يضمن أهمية كل مركز في مرحلة الدوري.

- لن يطبق نظام الملحق في مرحلة خروج المغلوب بموسم 2026 - 2027 نظرا لضيق الوقت في جدول البطولات العالمية، بينما سيتم تطبيقه بالموسم اللاحقة.