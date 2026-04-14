بعد الغياب.. مانشستر يونايتد يعود للدوري بالخسارة من ليدز

بعد غياب لأكثر من 20 يوما عن المباريات، خسر مانشستر يونايتد من ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد كان قد خاض مباراته الأخيرة بشكل عام ضد بورنموث وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق يوم 20 مارس الماضي.

سجل نوا أوكافور ثنائية ليدز في المباراة، بينما أحرز كاسيميرو هدف مانشستر يونايتد.

الفوز رفع رصيد ليدز للنقطة 36 في المركز الـ 15 ليبتعد بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عن النقطة 55 في المركز الثالث.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد المباراة ببينجامين سيسكو كأساسي، كما شهد التشكيل عودة ليساندرو مارتينيز بعد تعافيه من الإصابة.

أحداث المباراة

البداية كانت بهدف مبكر لليدز الذي تقدم عن طريق نوا أوكافور بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لرأسية ليني يورو التي أخرجها من أمام كالفيرت لوين.

وأضاف أوكافور الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 28.

وكاد ناكاتا أن يسجل الثالث لليدز بالدقيقة 44 بعد مراوغة حارس المرمى ولكن ليساندرو مارتينيز تدخل وأبعد الكرة في توقيت رائع.

في الشوط الثاني تعرض ليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بعد شد شعر كالفيرت لوين لاعب ليدز.

وتألق حارس ليدز في التصدي بتسديدة من كونيا منعه من التسجيل بالدقيقة 64.

وبعد 4 دقائق قلص كاسيميرو الفارق لمانشستر يونايتد مستغلا عرضية من برونو فيرنانديز.

ووصل فيرنانديز للهدف رقم 17 الذي يصنعه منذ بداية الموسم الحالي.

وكاد بينجامين سيسكو أن يتعادل في الدقيقة 87 برأسية قوية ولكن كالفيرت لوين أبعدها من على خط المرمى ليؤمن نقاط المبارة لفريقه.