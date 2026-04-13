يايسلة: عدم انتظام بعض اللاعبين في التدريبات أدى للإجهاد ضد الدحيل

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 23:49

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله

أشار ماتياتس يايسلة المدير الفني لأهلي جدة إلى أن عدم انتظام بعض اللاعبين في التدريبات أدى للإجهاد ضد الدحيل.

وفاز أهلي جدة السعودي على منافسه الدحيل القطري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "واجهنا خصما وقيا، مررنا بالعديد من التحديات بسبب قوته، وأيضا عانينا من الإصابات".

وأضاف "نسعى أن يكون مستوانا في تصاعد، لدينا فريق جيد، وفي مباراة الكأس قدمنا كل شيء لكننا خرجنا، أشكر اللاعبين على ما قدموه".

وأكمل "أعتقد أن جماهير الأهلي دائما ما تقدم الدعم، وهذا ما شاهدته خلال فترتي هنا، أنا دائما أعتمد على دعمهم".

وأتم "إجهاد بعض اللاعبين؟ ذلك يعود لعدم انتظام بعضهم في التدريبات إلى جانب قوة الخصم".

وسجل رياض محرز هدف المباراة الوحيد.

وأحرز محرز الهدف في الدقيقة 117 من ركلة حرة مباشرة شبيهة بهدفه مع منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2019 ضد نيجيريا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وكان تعليق حفيظ دراجي الشهير وقتها "حطها في الجول يا رياض".

أحداث المباراة كانت مثيرة للغاية إذ أنقذ صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل ركلة جزاء مفذها إيفان توني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول الإضافي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد جوهر دار التعظيم الماليزي يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية.

وانتصر جوهر دار التعظيم على منافسه سانفريس الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ذاته ليضرب موعد مع أهلي جدة.

