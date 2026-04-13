بعد مباراة ماراثونية.. السد يقصي الهلال من دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 23:13

كتب : FilGoal

الهلال ضد السد

تأهل السد القطري إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تخطى الهلال السعودي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لفريق السد الذي انتهت لصالحه بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

ويلتقي السد في دور الثمانية مع فيسل كوبي الكوري.

عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات مؤتمر لويس إنريكي: اللعب في أنفيلد حافز لنا.. وسنواجه ليفربول بعقلية الموسم الماضي "حطها في الجول يا رياض" مجددا.. محرز يقود أهلي جدة لإقصاء الدحيل في أبطال آسيا للنخبة

تقدم الهلال في الدقيقة 29 عن طريق سيرجي سافتيش، وتعادل السد في الدقيقة 36 بهدف سجله كلاودينيو.

وعاد الهلال للتقدم بهدف سجله النجم سالم الدوسري في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل السد مرة أخرى في الدقيقة 58 بهدف سجله رافا موخيكا.

ومن جديد تقدم الهلال في الدقيقة 67 عن طريق ماركوس ليوناردو، لكن السد أبى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة ليتعادل بهدف سجله روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 71.

لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2 لصالح الفريق القطري.

بعدما أهدر كريم بنزيمة وسيمون بوابري.

إصابة وسام أبو علي بقطع في الرباط الصليبي تقرير: الكوكي مرشح لتدريب شبيبة القبائل الجزائري بهدف خرافي.. المغرب الفاسي ينتصر على الوداد ويتصدر الدوري المغربي المثلوثي سجل وتعرض للطرد.. الصفاقسي يتعادل ويرفض الاقتراب من قمة الدوري التونسي اللقب الأول لـ ربيعة؟ تحديد موعد نهائي كأس الرابطة الإماراتية رقم قياسي جديد.. رونالدو يقود النصر للفوز على الأخدود الكونفدرالية - طرد وهدفان ملغيان.. تعادل بين اتحاد العاصمة وآسفي بطاقم تحكيم مصري الشعباني: الكونفدرالية منحتنا الأفضلية.. وعقوبة الموساوي قاسية
مصطفى عزام يكشف سبب عدم السماح لوفد الأهلي بالاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو 4 دقيقة | الدوري المصري
محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور الـ 8 من أبطال آسيا للنخبة 7 دقيقة | آسيا
يايسلة: عدم انتظام بعض اللاعبين في التدريبات أدى للإجهاد ضد الدحيل 17 دقيقة | آسيا
أوسكار رويز يوضح حديثه حول عدم طلب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لقمة الموسم الماضي 27 دقيقة | الدوري المصري
بعد مباراة ماراثونية.. السد يقصي الهلال من دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح
عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات 59 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لـ بيزيرا وعودة بانزا قبل مباراة شباب بلوزداد ساعة | الدوري المصري
مؤتمر لويس إنريكي: اللعب في أنفيلد حافز لنا.. وسنواجه ليفربول بعقلية الموسم الماضي ساعة | دوري أبطال أوروبا
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
