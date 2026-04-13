بعد مباراة ماراثونية.. السد يقصي الهلال من دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح

تأهل السد القطري إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تخطى الهلال السعودي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لفريق السد الذي انتهت لصالحه بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

ويلتقي السد في دور الثمانية مع فيسل كوبي الكوري.

تقدم الهلال في الدقيقة 29 عن طريق سيرجي سافتيش، وتعادل السد في الدقيقة 36 بهدف سجله كلاودينيو.

وعاد الهلال للتقدم بهدف سجله النجم سالم الدوسري في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل السد مرة أخرى في الدقيقة 58 بهدف سجله رافا موخيكا.

ومن جديد تقدم الهلال في الدقيقة 67 عن طريق ماركوس ليوناردو، لكن السد أبى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة ليتعادل بهدف سجله روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 71.

لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2 لصالح الفريق القطري.

بعدما أهدر كريم بنزيمة وسيمون بوابري.