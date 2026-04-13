عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات

شدد عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة على أن فريقه لا يتدرب من أجل تحقيق التعادل في المباريات.

وبنتيجته المفضلة، تعادل غزل المحلة مع وادي دجلة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب غزل المحلة بالجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وقال عامر عامر عبر قناة مودرن: "نحن نحتل المركز الثامن في مجموعتنا بسبب هذه التعادلات".

وأتم "لا نعمل في التدريبات بشكل أساسي لنخوض المباريات من أجل تحقيق التعادل بل نلعب للفوز والحصول على الـ 3 نقاط، لكن التوفيق لم يحالفنا للفوز".

التعادل كان هو رقم 16 لغزل المحلة بالدوري المصري منذ بداية الموسم الحالي، ليقترب من تحقيق الرقم القياسي بالدوري.

ويحمل الإسماعيلي الرقم القياسي كأكثر الفرق تحقيقا للتعادلات بتاريخ الدوري المصري بعد أن حقق 19 تعادلا بموسم 2014/2025.

ويتبقى لغزل المحلة 9 مباريات على نهاية الدوري المصري، أي أنه يملك الفرصة لتحقيق الرقم القياسي.

وارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 25 في المركز الثامن بمجموعة تفادي الهبوط وبفارق 5 نقاط عن فاركو صاحب المركز الـ 11 المؤدي للهبوط.

بينما ارتفع وادي دجلة للنقطة 35 في صدارة مجموعة تفادي الهبوط.