البنك الأهلي يعود للانتصارات بالفوز على المقاولون

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 22:32

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - مصطفى شلبي

فاز البنك الأهلي على منافسه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لتجنب الهبوط.

وسجل يواكيم أوجيرا هدف المقاولون، بينما أحرز أحمد ياسر ريان وأسامة فيصل ثنائية البنك الأهلي.

وعاد البنك الأهلي للانتصارات مرة أخرى بعدما خسر في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر توقف سلسلة اللاهزيمة للمقاولون، إذ استمر 5 مباريات في جميع البطولات بدون هزيمة.

ولم يعرف المقاولون الهزيمة لـ 3 مباريات في الدوري ومباراتين في كأس عاصمة مصر.

وطرد أحمد مدبولي لاعب البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وافتتح أجورو النتيجة في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 67 تعادل أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 78 تقدم أسامة فيصل للبنك الأهلي بعد رأسية أنقذها الحارس ببراعة ثم فشل الدفاع في تشتيت الكرة وعادت إلى فيصل مجددا ليسكنها الشباك برأسية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 33 في المركز الثاني في المجموعة، بينما توقف رصيد المقاولون عند النقطة 23 في المركز التاسع.

