إصابة وسام أبو علي بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 22:11

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - كولومبوس كرو

أعلن وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو الأمريكي ومنتخب فلسطين، والأهلي السابق، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وسام أبو علي

النادي : كولومبوس كرو

وكتب وسام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "تحدٍ جديد يجب التغلب عليه للأسف، تعرضت لتمزق في الرباط الصليبي والغضروف".

وأضاف "هذا مجرد تحدٍ آخر للعودة بشكل أقوى. لقد تجاوزت العديد من الصعوبات طوال مسيرتي".

وواصل "ومن المهم ألا ننسى أن أيًّا كان ما نمر به، فهناك دائمًا من يعاني أكثر. أود أن أغتنم هذه اللحظة لأتذكر جميع إخوتي وأخواتي حول العالم خاصة الأطفال الذين لا يملكون فرصة الاختيار بين الحياة أو الموت، ولا حتى فرصة الحلم. هذا هو الألم الحقيقي. لذلك، فإن هذه الإصابة ليست سوى عقبة صغيرة في الطريق. الله لديه سبب لكل شيء".

وأتم تصريحاته "سأعود أقوى من السابق، وأنا متحمس الآن لبدء رحلة العودة، مع أحبائي إلى جانبي. شكرًا لكل زملائي والجهاز الفني والأطباء الذين قدموا لي الدعم خلال اللحظات الصعبة أمس. الله يختار أقوى جنوده أولًا".

وتعرض وسام أبو علي مهاجم كولومبوس كرو لإصابة قوية خلال مواجهة أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق نتيجة المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة عندما سقط باكيا في الدقيقة 30 ليتم استبداله اضطراريا فيما بعد.

ورفع كولومبوس كرو رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب القسم الشرقي.

بينما رفع أورلاندو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

ويمتلك وسام أبو علي 5 أهدافه في رصيده بالدوري الأمريكي هذا الموسم بجانب صناعة هدف وحيد.

الأهلي كولومبوس وسام أبو علي
