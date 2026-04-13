انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(2) ليدز

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 20:46

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد ليدز بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهاية المباراة

ق85. كالفيرت لوين ينقذ فرصة التعادل من على خط المرمى برأسية من سيسكو.

ق68. جوووول كاسيميرو يقلص الفارق لمانستر يونايتد برأسية.

ق64. حارس ليدز يتألق ويمنع كونيا من التسجيل.

ق55. بطاقة حمراء لليساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد بسبب تدخل عنيف ضد لاعب ليدز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

نهاية الشوط الأول

ق44. إنقاذ رائع من ليساندرو مارتينيز من على خط المرمى بعد مراوغة الحارس.

ق28. جووووول راائع لليدز عن طريق أوكافور بتسديدة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

ق5. جوووول مبكر لليدز عن طريق أوكافور بمتابعة لرأسية ليني يورو التي أخرجها من أمام كالفيرت لوين.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

