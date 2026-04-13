تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو أساسي.. وعودة ليساندرو مارتينيز ضد ليدز

أعلن مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليدز.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليدز على ملعب أولد ترافورد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد بينجامين سيسكو بشكل أساسي في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: سيني لامينس.

الدفاع: نصير مزراوي - ليني يورو - ليساندرو مارتينيز - لوك شو.

الوسط: كاسيميرو - مانويل أوجارتي - برونو فيرنانديز.

الهجوم: أماد ديالو - بينجامين سيسكو - ماتيوس كونيا.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يحتل ليدز المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة.