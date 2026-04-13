تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو أساسي.. وعودة ليساندرو مارتينيز ضد ليدز
الإثنين، 13 أبريل 2026 - 20:12
كتب : FilGoal
أعلن مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليدز.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليدز على ملعب أولد ترافورد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد بينجامين سيسكو بشكل أساسي في خط الهجوم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: سيني لامينس.
الدفاع: نصير مزراوي - ليني يورو - ليساندرو مارتينيز - لوك شو.
الوسط: كاسيميرو - مانويل أوجارتي - برونو فيرنانديز.
الهجوم: أماد ديالو - بينجامين سيسكو - ماتيوس كونيا.
ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يحتل ليدز المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة.
نرشح لكم
بعد الغياب.. مانشستر يونايتد يعود للدوري بالخسارة من ليدز انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(2) ليدز تقرير: منافسة بين ليفربول ومانشستر على ظهير ألمانيا ليكيب: اهتمام سعودي إنجليزي بـ ديمبيلي في حالة عدم تجديد تعاقده مع باريس بيلد: بايرن يضع عينه على مدافع تشيلسي الشاب تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف نجم نيوكاسل الشاب سكاي: فينالدوم يستهدف العودة للدوري الإنجليزي شبكة ESPN: نبأ سار للأرجنتين وسيء لتوتنام بعد الكشف عن مدة غياب روميرو