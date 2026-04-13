تقرير: منافسة بين ليفربول ومانشستر على ظهير ألمانيا

يواصل نادي ليفربول تحركاته في سوق الانتقالات استعدادًا لفترة ما بعد رحيل أندي روبرتسون، مع ظهور اسم جديد كهدف رئيسي لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الصيف المقبل.

وبحسب تقرير ذكره موقع "سبورتس مول"، يضع ليفربول عينه على التعاقد مع دافيد راوم لاعب لايبزيج، والذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، ما جعله محط اهتمام أيضًا من جانب مانشستر يونايتد.

اللاعب الدولي الألماني لفت الأنظار مؤخرًا بعد أداء قوي في آخر مباريات فريقه، حيث يتميز بقدرات هجومية واضحة إلى جانب خبرته، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لتعويض روبرتسون.

ويتبقى في عقد راوم عام واحد فقط، وهو ما يجعله متاحًا في سوق الانتقالات الصيفية، مع توقعات بإمكانية رحيله مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني، في صفقة قد تُعد فرصة مميزة مقارنة بأسعار السوق الحالية.

في المقابل، يستعد روبرتسون لمغادرة أنفيلد بنهاية الموسم، بعد مسيرة ناجحة كان خلالها أحد أبرز عناصر الفريق في السنوات الأخيرة، ما يدفع إدارة النادي للبحث عن بديل قادر على تقديم الإضافة والمنافسة.

ويسعى ليفربول للتعاقد مع ظهير يجمع بين القدرة الهجومية والصلابة الدفاعية، إلى جانب امتلاك خبرة كافية، وهو ما يتوافر في راوم، الذي سجل 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 28 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ورغم أن اللاعب قد لا يقدم نفس الطاقة الكبيرة التي تميز بها روبرتسون، إلا أنه يتمتع بالثبات والجودة في الكرات العرضية، ما يجعله خيارًا مناسبًا لأسلوب لعب الفريق.

ومع اقتراب رحيل الظهير الأسكتلندي، يبدو أن ليفربول وجد أحد أبرز الحلول لتعويضه، في صفقة قد تكون من الأذكى خلال سوق الانتقالات المقبلة.