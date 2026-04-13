تقرير: منافسة بين ليفربول ومانشستر على ظهير ألمانيا

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 19:43

كتب : FilGoal

ديفيد راوم - ألمانيا

يواصل نادي ليفربول تحركاته في سوق الانتقالات استعدادًا لفترة ما بعد رحيل أندي روبرتسون، مع ظهور اسم جديد كهدف رئيسي لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الصيف المقبل.

وبحسب تقرير ذكره موقع "سبورتس مول"، يضع ليفربول عينه على التعاقد مع دافيد راوم لاعب لايبزيج، والذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، ما جعله محط اهتمام أيضًا من جانب مانشستر يونايتد.

اللاعب الدولي الألماني لفت الأنظار مؤخرًا بعد أداء قوي في آخر مباريات فريقه، حيث يتميز بقدرات هجومية واضحة إلى جانب خبرته، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لتعويض روبرتسون.

مؤتمر سوبوسلاي: أثق في قدرتنا على قلب النتيجة أمام باريس سان جيرمان  مؤتمر فليك: في مباريات أتلتيكو نكون الفريق الأفضل.. ولست قلقا بشأن التحكيم مؤتمر سلوت: هكذا أقنعت اللاعبين بإمكانية قلب النتيجة على باريس سان جيرمان

ويتبقى في عقد راوم عام واحد فقط، وهو ما يجعله متاحًا في سوق الانتقالات الصيفية، مع توقعات بإمكانية رحيله مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني، في صفقة قد تُعد فرصة مميزة مقارنة بأسعار السوق الحالية.

في المقابل، يستعد روبرتسون لمغادرة أنفيلد بنهاية الموسم، بعد مسيرة ناجحة كان خلالها أحد أبرز عناصر الفريق في السنوات الأخيرة، ما يدفع إدارة النادي للبحث عن بديل قادر على تقديم الإضافة والمنافسة.

ويسعى ليفربول للتعاقد مع ظهير يجمع بين القدرة الهجومية والصلابة الدفاعية، إلى جانب امتلاك خبرة كافية، وهو ما يتوافر في راوم، الذي سجل 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 28 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ورغم أن اللاعب قد لا يقدم نفس الطاقة الكبيرة التي تميز بها روبرتسون، إلا أنه يتمتع بالثبات والجودة في الكرات العرضية، ما يجعله خيارًا مناسبًا لأسلوب لعب الفريق.

ومع اقتراب رحيل الظهير الأسكتلندي، يبدو أن ليفربول وجد أحد أبرز الحلول لتعويضه، في صفقة قد تكون من الأذكى خلال سوق الانتقالات المقبلة.

مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(1) ليدز.. جوووول مبكر تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو أساسي.. وعودة ليساندرو مارتينيز ضد ليدز ليكيب: اهتمام سعودي إنجليزي بـ ديمبيلي في حالة عدم تجديد تعاقده مع باريس بيلد: بايرن يضع عينه على مدافع تشيلسي الشاب تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف نجم نيوكاسل الشاب سكاي: فينالدوم يستهدف العودة للدوري الإنجليزي شبكة ESPN: نبأ سار للأرجنتين وسيء لتوتنام بعد الكشف عن مدة غياب روميرو مباريات صلاح المتبقية مع ليفربول "دربي وقمة وختام في أنفيلد"
مؤتمر كوكي: نحترم برشلونة لكننا متعطشون للوصول لنصف النهائي  20 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سيميوني: التحكيم لا يقلقني.. ولم أحسم مشاركة أوبلاك ضد برشلونة 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(1) ليدز.. جوووول مبكر 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيخوض كأس العالم الخامس له.. كيروش مديرا فنيا لمنتخب غانا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو أساسي.. وعودة ليساندرو مارتينيز ضد ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (2)-(0) بتروجت.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
تقرير: منافسة بين ليفربول ومانشستر على ظهير ألمانيا ساعة | الدوري الإنجليزي
ريمونتادا في 7 دقائق والفوز الأول بعد 11 مباراة.. فاركو يفوز على حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
