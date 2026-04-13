ريمونتادا في 7 دقائق والفوز الأول بعد 11 مباراة.. فاركو يفوز على حرس الحدود

فاز فاركو على منافسه حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لتجنب الهبوط.

وسجل محمود عبد الحليم وياسين الملاح ثنائية فاركو، بينما أحرز محمد حمدي زكي هدف حرس الحدود الوحيد.

وحقق فاركو الفوز الأول له في الدوري بعد 11 مباراة.

وخسر فاركو 6 مباريات من سيراميكا كليوباترا وسموحة وزد والبنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية ووادي دجلة.

وتعادل فاركو مع غزل المحلة مرتين، وبتروجت وحرس الحدود "مباراة الدور الأول" والاتحاد السكندري.

وقلب فاركو النتيجة على حرس الحدود في 7 دقائق فقط.

وتقدم حمدي زكي لحرس الحدود في الدقيقة الخامسة عقب مراوغة مدافع فاركو ثم سدد من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل محمود عبد الحليم لفاركو في الدقيقة 78 من ركلة حرة مباشرة.

وأكمل فاركو العودة في الدقيقة 86 عن طريق ياسين الملاح بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فاركو للنقطة 20 في المركز الـ 11 المؤدي للهبوط، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز العاشر الناجي من الهبوط.

بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 19 في المركز الـ 13 أي قبل الأخير.

