ريمونتادا في 7 دقائق والفوز الأول بعد 11 مباراة.. فاركو يفوز على حرس الحدود

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 19:37

كتب : FilGoal

فاز فاركو على منافسه حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لتجنب الهبوط.

وسجل محمود عبد الحليم وياسين الملاح ثنائية فاركو، بينما أحرز محمد حمدي زكي هدف حرس الحدود الوحيد.

وحقق فاركو الفوز الأول له في الدوري بعد 11 مباراة.

أخبار متعلقة:
وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط عامر عامر: الحصول على نقطة أفضل من لا شيء أمام فاركو الـ 15 لزعيم الفلاحين.. غزل المحلة يعود بنقطة أمام فاركو السويد والتشيك وتركيا إلى كأس العالم

وخسر فاركو 6 مباريات من سيراميكا كليوباترا وسموحة وزد والبنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية ووادي دجلة.

وتعادل فاركو مع غزل المحلة مرتين، وبتروجت وحرس الحدود "مباراة الدور الأول" والاتحاد السكندري.

وقلب فاركو النتيجة على حرس الحدود في 7 دقائق فقط.

وتقدم حمدي زكي لحرس الحدود في الدقيقة الخامسة عقب مراوغة مدافع فاركو ثم سدد من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل محمود عبد الحليم لفاركو في الدقيقة 78 من ركلة حرة مباشرة.

وأكمل فاركو العودة في الدقيقة 86 عن طريق ياسين الملاح بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فاركو للنقطة 20 في المركز الـ 11 المؤدي للهبوط، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز العاشر الناجي من الهبوط.

بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 19 في المركز الـ 13 أي قبل الأخير.

نرشح لكم
استراحة الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (2)-(0) بتروجت.. نهاية الشوط الأول بنتيجته المفضلة.. غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة ويقترب من رقم قياسي إيقاف الشحات وحمدان.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية انتهت - غزل المحلة (0)-(0) وادي دجلة.. حرس الحدود (1)-(2) فاركو محمد بسام: "الكشاف" كان سببا في هدف إنبي.. ونلعب للمكسب وليس لهدف أي ناد آخر خبر في الجول - اتحاد الكرة يعقد اجتماعا الأربعاء لمناقشة خطة المنتخب وأحداث الأسبوع الأخير "تركيب وزراعة النجيل".. وزارة الرياضة تعلن تطورات إنشاء استاد المصري خبر في الجول - الأهلي يدعو لاجتماع طارئ برئاسة الخطيب الأربعاء للرد على اتحاد الكرة
مؤتمر سيميوني: التحكيم لا يقلقني.. ولم أحسم مشاركة أوبلاك ضد برشلونة 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) ليدز.. بداية المباراة 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيخوض كأس العالم الخامس له.. كيروش مديرا فنيا لمنتخب غانا 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو أساسي.. وعودة ليساندرو مارتينيز ضد ليدز 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (2)-(0) بتروجت.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تقرير: منافسة بين ليفربول ومانشستر على ظهير ألمانيا ساعة | الدوري الإنجليزي
ريمونتادا في 7 دقائق والفوز الأول بعد 11 مباراة.. فاركو يفوز على حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
بنتيجته المفضلة.. غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة ويقترب من رقم قياسي ساعة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
