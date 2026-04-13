بنتيجته المفضلة.. غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة ويقترب من رقم قياسي

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 19:27

كتب : FilGoal

غزل المحلة

بنتيجته المفضلة، تعادل غزل المحلة مع وادي دجلة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب غزل المحلة بالجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

التعادل كان هو رقم 16 لغزل المحلة بالدوري المصري منذ بداية الموسم الحالي، ليقترب من تحقيق الرقم القياسي بالدوري.

ويحمل الإسماعيلي الرقم القياسي كأكثر الفرق تحقيقا للتعادلات بتاريخ الدوري المصري بعد أن حقق 19 تعادلا بموسم 2014/2025.

أخبار متعلقة:
غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره في مباراة وادي دجلة غزل المحلة يعود لتحقيق الانتصارات بعد 11 مباراة.. وتعادل سلبي بين مودرن والحرس سيد معوض يعلن عبر في الجول رحيله من تدريب غزل المحلة خبر في الجول - سيد معوض يرحل عن منصبه كمدرب عام لـ غزل المحلة

ويتبقى لغزل المحلة 9 مباريات على نهاية الدوري المصري، أي أنه يملك الفرصة لتحقيق الرقم القياسي.

وارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 25 في المركز الثامن بمجموعة تفادي الهبوط وبفارق 5 نقاط عن فاركو صاحب المركز الـ 11 المؤدي للهبوط.

بينما ارتفع وادي دجلة للنقطة 35 في صدارة مجموعة تفادي الهبوط.

وادي دجلة سيطر على مجريات المباراة ولكن دون تحقيق أي خطورة كبيرة على مرمى غزل المحلة الذي دافع بقوة عن مرماه.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الأمر كثيرا مع محاولات من غزل المحلة لخلق هجمات مرتدة ولكنها لم تنته بشكل صحيح.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة ضد كهرباء الإسماعيلية يوم الأحد 19 أبريل على ملعب هيئة قناة السويس، بينما يلتقي وادي دجلة مع البنك الأهلي.

غزل المحلة وادي دجلة الدوري المصري
نرشح لكم
استراحة الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (2)-(0) بتروجت.. نهاية الشوط الأول ريمونتادا في 7 دقائق والفوز الأول بعد 11 مباراة.. فاركو يفوز على حرس الحدود إيقاف الشحات وحمدان.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية انتهت - غزل المحلة (0)-(0) وادي دجلة.. حرس الحدود (1)-(2) فاركو محمد بسام: "الكشاف" كان سببا في هدف إنبي.. ونلعب للمكسب وليس لهدف أي ناد آخر خبر في الجول - اتحاد الكرة يعقد اجتماعا الأربعاء لمناقشة خطة المنتخب وأحداث الأسبوع الأخير "تركيب وزراعة النجيل".. وزارة الرياضة تعلن تطورات إنشاء استاد المصري خبر في الجول - الأهلي يدعو لاجتماع طارئ برئاسة الخطيب الأربعاء للرد على اتحاد الكرة
أخر الأخبار
مؤتمر سيميوني: التحكيم لا يقلقني.. ولم أحسم مشاركة أوبلاك ضد برشلونة 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) ليدز.. بداية المباراة 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيخوض كأس العالم الخامس له.. كيروش مديرا فنيا لمنتخب غانا 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو أساسي.. وعودة ليساندرو مارتينيز ضد ليدز 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (2)-(0) بتروجت.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تقرير: منافسة بين ليفربول ومانشستر على ظهير ألمانيا ساعة | الدوري الإنجليزي
ريمونتادا في 7 دقائق والفوز الأول بعد 11 مباراة.. فاركو يفوز على حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
بنتيجته المفضلة.. غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة ويقترب من رقم قياسي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527160/بنتيجته-المفضلة-غزل-المحلة-يتعادل-مع-وادي-دجلة-ويقترب-من-رقم-قياسي