بنتيجته المفضلة.. غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة ويقترب من رقم قياسي

بنتيجته المفضلة، تعادل غزل المحلة مع وادي دجلة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب غزل المحلة بالجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

التعادل كان هو رقم 16 لغزل المحلة بالدوري المصري منذ بداية الموسم الحالي، ليقترب من تحقيق الرقم القياسي بالدوري.

ويحمل الإسماعيلي الرقم القياسي كأكثر الفرق تحقيقا للتعادلات بتاريخ الدوري المصري بعد أن حقق 19 تعادلا بموسم 2014/2025.

ويتبقى لغزل المحلة 9 مباريات على نهاية الدوري المصري، أي أنه يملك الفرصة لتحقيق الرقم القياسي.

وارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 25 في المركز الثامن بمجموعة تفادي الهبوط وبفارق 5 نقاط عن فاركو صاحب المركز الـ 11 المؤدي للهبوط.

بينما ارتفع وادي دجلة للنقطة 35 في صدارة مجموعة تفادي الهبوط.

وادي دجلة سيطر على مجريات المباراة ولكن دون تحقيق أي خطورة كبيرة على مرمى غزل المحلة الذي دافع بقوة عن مرماه.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الأمر كثيرا مع محاولات من غزل المحلة لخلق هجمات مرتدة ولكنها لم تنته بشكل صحيح.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة ضد كهرباء الإسماعيلية يوم الأحد 19 أبريل على ملعب هيئة قناة السويس، بينما يلتقي وادي دجلة مع البنك الأهلي.