ليكيب: اهتمام سعودي إنجليزي بـ ديمبيلي في حالة عدم تجديد تعاقده مع باريس

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 18:07

كتب : FilGoal

يواجه نادي باريس سان جيرمان أزمة محتملة بشأن مستقبل نجمه عثمان ديمبيلي، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده، مع ظهور احتمالات قوية لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة ليكيب، فإن المفاوضات بين الطرفين مستمرة منذ بداية الموسم، لكنها لم تصل إلى اتفاق حتى الآن بسبب الفجوة الكبيرة في المطالب المالية، حيث عرض النادي رفع راتب اللاعب من 15.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا إلى 26 مليونًا، بينما يسعى ديمبيلي للحصول على ضعف هذا الرقم تقريبًا.

في الوقت الحالي، لا يرى أي من الطرفين أن التوقيت مناسب لحسم المفاوضات، خاصة مع تركيز الفريق على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد بطل أوروبا لمواجهة ليفربول في إياب ربع النهائي، وهو ما يؤجل أي تطورات حتى نهاية الموسم.

مؤتمر يامال: لن نترك دقيقة ضد أتلتيكو دون ضغط.. ونيمار قدوتي في كرة القدم ماروتا: ركلة جزاء كومو غير صحيحة.. ولسنا مستائين بيلد: بايرن يضع عينه على مدافع تشيلسي الشاب

وأوضحت الصحيفة أن نتائج الفريق في البطولة الأوروبية قد تلعب دورًا حاسمًا في مستقبل اللاعب، إذ إن الخروج المبكر قد يدفع إدارة النادي لبدء مرحلة جديدة، بينما سيعزز تألق ديمبيلي فرصه في فرض شروطه حال الوصول إلى النهائي.

ويبلغ ديمبيلي 28 عامًا، ويستعد لتوقيع آخر عقد كبير في مسيرته، خاصة بعد موسمه الاستثنائي 2024-2025 الذي توّج خلاله بجائزة الكرة الذهبية، إلى جانب بدايته القوية في عام 2026. كما أشارت التقارير إلى أن اللاعب يراقب عن كثب رواتب نجوم سابقين في باريس مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار، إلى جانب عقد المدرب لويس إنريكي، الذي قد يصبح من الأعلى أجرًا بين المدربين عالميًا.

وفي حال فشل التوصل لاتفاق، فإن خيار الرحيل يبقى مطروحًا بقوة، حيث تشير التقارير إلى أن الدوري الإنجليزي والدوري السعودي قد يكونان الوجهتين الأقرب للنجم الفرنسي.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام أندية سعودية قادرة على تلبية مطالبه المالية، إلى جانب اقتناعه بإمكانية الاستمرار في تمثيل منتخب فرنسا حتى في حال الانتقال إلى الدوري السعودي، كما هو الحال مع نجولو كانتي وثيو هيرنانديز.

ومن المنتظر أن يحسم ديمبيلي قراره النهائي بشأن مستقبله عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026، في ظل استمرار حالة الغموض حول مستقبله مع بطل فرنسا.

تقرير: منافسة بين ليفربول ومانشستر على ظهير ألمانيا بيلد: بايرن يضع عينه على مدافع تشيلسي الشاب تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف نجم نيوكاسل الشاب سكاي: فينالدوم يستهدف العودة للدوري الإنجليزي شبكة ESPN: نبأ سار للأرجنتين وسيء لتوتنام بعد الكشف عن مدة غياب روميرو مباريات صلاح المتبقية مع ليفربول "دربي وقمة وختام في أنفيلد" المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي دوكو: الفوز أمام أرسنال يعني أن الأمر بأيدينا.. وما حققناه استثنائي
تقرير: منافسة بين ليفربول ومانشستر على ظهير ألمانيا 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريمونتادا في 7 دقائق والفوز الأول بعد 11 مباراة.. فاركو يفوز على حرس الحدود 14 دقيقة | الدوري المصري
بنتيجته المفضلة.. غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة ويقترب من رقم قياسي 24 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سوبوسلاي: أثق في قدرتنا على قلب النتيجة أمام باريس سان جيرمان  47 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا للسيدات بالفوز على الكحول الإثيوبي ساعة | كرة طائرة
مؤتمر فليك: في مباريات أتلتيكو نكون الفريق الأفضل.. ولست قلقا بشأن التحكيم ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سلوت: هكذا أقنعت اللاعبين بإمكانية قلب النتيجة على باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
ليكيب: اهتمام سعودي إنجليزي بـ ديمبيلي في حالة عدم تجديد تعاقده مع باريس ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
