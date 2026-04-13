ليكيب: اهتمام سعودي إنجليزي بـ ديمبيلي في حالة عدم تجديد تعاقده مع باريس

يواجه نادي باريس سان جيرمان أزمة محتملة بشأن مستقبل نجمه عثمان ديمبيلي، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده، مع ظهور احتمالات قوية لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة ليكيب، فإن المفاوضات بين الطرفين مستمرة منذ بداية الموسم، لكنها لم تصل إلى اتفاق حتى الآن بسبب الفجوة الكبيرة في المطالب المالية، حيث عرض النادي رفع راتب اللاعب من 15.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا إلى 26 مليونًا، بينما يسعى ديمبيلي للحصول على ضعف هذا الرقم تقريبًا.

في الوقت الحالي، لا يرى أي من الطرفين أن التوقيت مناسب لحسم المفاوضات، خاصة مع تركيز الفريق على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد بطل أوروبا لمواجهة ليفربول في إياب ربع النهائي، وهو ما يؤجل أي تطورات حتى نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن نتائج الفريق في البطولة الأوروبية قد تلعب دورًا حاسمًا في مستقبل اللاعب، إذ إن الخروج المبكر قد يدفع إدارة النادي لبدء مرحلة جديدة، بينما سيعزز تألق ديمبيلي فرصه في فرض شروطه حال الوصول إلى النهائي.

ويبلغ ديمبيلي 28 عامًا، ويستعد لتوقيع آخر عقد كبير في مسيرته، خاصة بعد موسمه الاستثنائي 2024-2025 الذي توّج خلاله بجائزة الكرة الذهبية، إلى جانب بدايته القوية في عام 2026. كما أشارت التقارير إلى أن اللاعب يراقب عن كثب رواتب نجوم سابقين في باريس مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار، إلى جانب عقد المدرب لويس إنريكي، الذي قد يصبح من الأعلى أجرًا بين المدربين عالميًا.

وفي حال فشل التوصل لاتفاق، فإن خيار الرحيل يبقى مطروحًا بقوة، حيث تشير التقارير إلى أن الدوري الإنجليزي والدوري السعودي قد يكونان الوجهتين الأقرب للنجم الفرنسي.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام أندية سعودية قادرة على تلبية مطالبه المالية، إلى جانب اقتناعه بإمكانية الاستمرار في تمثيل منتخب فرنسا حتى في حال الانتقال إلى الدوري السعودي، كما هو الحال مع نجولو كانتي وثيو هيرنانديز.

ومن المنتظر أن يحسم ديمبيلي قراره النهائي بشأن مستقبله عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026، في ظل استمرار حالة الغموض حول مستقبله مع بطل فرنسا.