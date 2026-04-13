بيلد: بايرن يضع عينه على مدافع تشيلسي الشاب

لا يزال بايرن ميونخ مهتمًا بمتابعة مدافع تشيلسي الشاب جوش أتشيمبونج، وذلك قبل سوق الانتقالات الصيفي، مع إمكانية تطور الموقف وفقًا لمستقبل بعض اللاعبين داخل الفريق الألماني.

ويبلغ أتشيمبونج 20 عامًا الشهر المقبل، ونجح في خوض 40 مباراة مع الفريق الأول لتشيلسي، إلا أنه لا يحصل على فرص كافية تحت قيادة المدرب ليام روزينير، رغم تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

ولم يشارك اللاعب سوى في مباراة واحدة كأساسي في الدوري منذ بداية العام، وهو ما يثير علامات الاستفهام، خاصة أن المدرب أكد في أكثر من مناسبة رغبته في الاحتفاظ باللاعب، دون أن يمنحه الثقة الكاملة على أرض الملعب.

وبحسب ما ذكره الصحفي كريستيان فالك، رئيس قسم كرة القدم في صحيفة بيلد، فإن بايرن ميونخ لا يعتبر أتشيمبونج هدفًا رئيسيًا حاليًا، لكنه لا يزال ضمن قائمة اللاعبين المراقبين.

وأوضح فالك في تصريحات نقلها برنامج "بايرن إنسايدر" أن موقف النادي قد يتغير في حال رحيل المدافع كيم مين جاي، حيث قال: "ليس صحيحًا أن أتشيمبونج هدف أساسي لبايرن حاليًا، لكنه ضمن الأسماء التي تتم متابعتها، خاصة إذا رحل كيم مين جاي".

وأضاف: "في حال طلب اللاعب الرحيل، قد يوافق النادي على بيعه، أما إذا استمر فسيبقى ضمن الفريق، وهو لاعب مهم حتى وإن لم يكن أساسيًا".

ورغم أن الانتقال إلى بايرن قد لا يضمن للاعب دقائق أكثر مقارنة بوضعه الحالي في تشيلسي، إلا أن ذلك لا يعني أن النادي الإنجليزي يمكنه الاطمئنان لمستقبله.

وقدم أتشيمبونج مستويات مميزة هذا الموسم، حيث حصل على جائزة رجل المباراة أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست، رغم قلة مشاركاته. ورغم ذلك، يتم الحكم عليه أحيانًا بسبب قلة الخبرة وبعض الأخطاء الفردية، حتى وإن كانت أقل من لاعبين آخرين في نفس مركزه. ومع غياب لاعبين مثل ريس جيمس وتريفوه تشالوباه وليفي كولويل، يطالب قطاع كبير من جماهير تشيلسي بمنح الفرصة لأتشيمبونج للمشاركة بشكل أساسي. ويمتد عقد اللاعب حتى عام 2029، ومع عدم وجود مفاوضات حالية للتجديد، إلى جانب سياسة الإدارة السابقة في بيع اللاعبين الشباب، قد يؤدي ذلك إلى زيادة غضب الجماهير إذا لم يتم التعامل مع ملفه بشكل مناسب.