بيلد: بايرن يضع عينه على مدافع تشيلسي الشاب

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 17:54

كتب : FilGoal

جوش أتشيمبونج - تشيلسي

لا يزال بايرن ميونخ مهتمًا بمتابعة مدافع تشيلسي الشاب جوش أتشيمبونج، وذلك قبل سوق الانتقالات الصيفي، مع إمكانية تطور الموقف وفقًا لمستقبل بعض اللاعبين داخل الفريق الألماني.

ويبلغ أتشيمبونج 20 عامًا الشهر المقبل، ونجح في خوض 40 مباراة مع الفريق الأول لتشيلسي، إلا أنه لا يحصل على فرص كافية تحت قيادة المدرب ليام روزينير، رغم تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

ولم يشارك اللاعب سوى في مباراة واحدة كأساسي في الدوري منذ بداية العام، وهو ما يثير علامات الاستفهام، خاصة أن المدرب أكد في أكثر من مناسبة رغبته في الاحتفاظ باللاعب، دون أن يمنحه الثقة الكاملة على أرض الملعب.

مايكل أوليسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف نجم نيوكاسل الشاب

وبحسب ما ذكره الصحفي كريستيان فالك، رئيس قسم كرة القدم في صحيفة بيلد، فإن بايرن ميونخ لا يعتبر أتشيمبونج هدفًا رئيسيًا حاليًا، لكنه لا يزال ضمن قائمة اللاعبين المراقبين.

وأوضح فالك في تصريحات نقلها برنامج "بايرن إنسايدر" أن موقف النادي قد يتغير في حال رحيل المدافع كيم مين جاي، حيث قال: "ليس صحيحًا أن أتشيمبونج هدف أساسي لبايرن حاليًا، لكنه ضمن الأسماء التي تتم متابعتها، خاصة إذا رحل كيم مين جاي".

وأضاف: "في حال طلب اللاعب الرحيل، قد يوافق النادي على بيعه، أما إذا استمر فسيبقى ضمن الفريق، وهو لاعب مهم حتى وإن لم يكن أساسيًا".

ورغم أن الانتقال إلى بايرن قد لا يضمن للاعب دقائق أكثر مقارنة بوضعه الحالي في تشيلسي، إلا أن ذلك لا يعني أن النادي الإنجليزي يمكنه الاطمئنان لمستقبله.

وقدم أتشيمبونج مستويات مميزة هذا الموسم، حيث حصل على جائزة رجل المباراة أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست، رغم قلة مشاركاته. ورغم ذلك، يتم الحكم عليه أحيانًا بسبب قلة الخبرة وبعض الأخطاء الفردية، حتى وإن كانت أقل من لاعبين آخرين في نفس مركزه. ومع غياب لاعبين مثل ريس جيمس وتريفوه تشالوباه وليفي كولويل، يطالب قطاع كبير من جماهير تشيلسي بمنح الفرصة لأتشيمبونج للمشاركة بشكل أساسي. ويمتد عقد اللاعب حتى عام 2029، ومع عدم وجود مفاوضات حالية للتجديد، إلى جانب سياسة الإدارة السابقة في بيع اللاعبين الشباب، قد يؤدي ذلك إلى زيادة غضب الجماهير إذا لم يتم التعامل مع ملفه بشكل مناسب.

تقرير: منافسة بين ليفربول ومانشستر على ظهير ألمانيا ليكيب: اهتمام سعودي إنجليزي بـ ديمبيلي في حالة عدم تجديد تعاقده مع باريس تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف نجم نيوكاسل الشاب سكاي: فينالدوم يستهدف العودة للدوري الإنجليزي شبكة ESPN: نبأ سار للأرجنتين وسيء لتوتنام بعد الكشف عن مدة غياب روميرو مباريات صلاح المتبقية مع ليفربول "دربي وقمة وختام في أنفيلد" المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي دوكو: الفوز أمام أرسنال يعني أن الأمر بأيدينا.. وما حققناه استثنائي
تقرير: منافسة بين ليفربول ومانشستر على ظهير ألمانيا 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريمونتادا في 7 دقائق والفوز الأول بعد 11 مباراة.. فاركو يفوز على حرس الحدود 14 دقيقة | الدوري المصري
بنتيجته المفضلة.. غزل المحلة يتعادل مع وادي دجلة ويقترب من رقم قياسي 24 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سوبوسلاي: أثق في قدرتنا على قلب النتيجة أمام باريس سان جيرمان  47 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا للسيدات بالفوز على الكحول الإثيوبي ساعة | كرة طائرة
مؤتمر فليك: في مباريات أتلتيكو نكون الفريق الأفضل.. ولست قلقا بشأن التحكيم ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سلوت: هكذا أقنعت اللاعبين بإمكانية قلب النتيجة على باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
ليكيب: اهتمام سعودي إنجليزي بـ ديمبيلي في حالة عدم تجديد تعاقده مع باريس ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
