تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف نجم نيوكاسل الشاب

يواصل مانشستر يونايتد توسيع دائرة بحثه عن تدعيم خط الوسط، استعدادًا لصيف يُتوقع أن يشهد تغييرات كبيرة داخل أولد ترافورد.

ورغم التركيز على أسماء بارزة مثل ساندرو تونالي وإليوت أندرسون، إلا أن لاعبًا آخر من نيوكاسل يونايتد بدأ يجذب اهتمام إدارة النادي الإنجليزي، وهذه المرة يتعلق الأمر بموهبة شابة واعدة.

وبحسب ما ذكره موقع "تيم توك"، فإن مانشستر يونايتد يتابع عن كثب تطور لويس مايلي منذ عدة سنوات.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا كان على رادار النادي حتى قبل ظهوره الأول مع الفريق الأول لنيوكاسل في 2023، واستمر كشافو يونايتد في مراقبته خلال موسمه المميز.

ويُنظر إلى مايلي داخل النادي كأحد أبرز المواهب الصاعدة في إنجلترا، بفضل هدوئه في الملعب وجودته الفنية ونضجه في التعامل مع الكرة.

ومن المتوقع أن يجري مانشستر يونايتد تغييرات كبيرة في خط الوسط هذا الصيف، خاصة مع الغموض الذي يحيط بمستقبل كاسيميرو ومانويل أوجارتي، وهو ما يجعل مايلي خيارًا مناسبًا ضمن مشروع طويل المدى.

ولا يقتصر الاهتمام باللاعب على مانشستر يونايتد، إذ تتابع أندية أخرى موقفه، إلى جانب اهتمام خارجي بارز، خاصة من باريس سان جيرمان. ويعود اهتمام النادي الفرنسي باللاعب إلى تألقه أمامه في دوري أبطال أوروبا عندما كان في السابعة عشرة من عمره، حيث لفت الأنظار مجددًا هذا العام بعد مشاركته الكاملة في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في باريس، بل وشارك في مركز الظهير الأيمن، ما أبرز قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

ورغم ارتباط مانشستر يونايتد بصفقات كبيرة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني مثل تونالي، فإن التوجه نحو لاعب شاب مثل مايلي قد يكون خيارًا أكثر واقعية واستدامة. ورغم أن اللاعب لا يزال في مرحلة التطور، إلا أنه يمتلك الطاقة والذكاء والمرونة التكتيكية التي يمكن أن تضيف الكثير لخط وسط الفريق. ومع توقع أن يصبح كوبي ماينو أحد ركائز الفريق في المستقبل، فإن التعاقد مع موهبة إنجليزية شابة أخرى مثل مايلي قد يمثل خطوة ذكية في بناء جيل جديد داخل النادي.