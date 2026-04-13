مايكل أوليسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في بايرن

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 16:56

كتب : FilGoal

مايكل أوليس - بايرن ميونيخ

توج الفرنسي مايكل أوليسي بجائزة لاعب شهر مارس في بايرن ميونيخ.

وحصل أوليس على 44.5% من الأصوات.

إذ تفوق على هاري كين (16.1%) وسيرج جنابري (7%).

وواصل أوليسي تألقه طوال مباريات شهر مارس.

فقد سجل هدفين وصنع هدفا في الفوز بسداسية على أتالانتا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصنع هدفا في التعادل 1-1 مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

قبل أن يهز شباك يونيون برلين في الفوز برباعية نظيفة قبل فترة التوقف الدولي.

وبذلك، حصد اللاعب الفرنسي ثالث جائزة له كلاعب للشهر في بايرن بالموسم الجاري.

