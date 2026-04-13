ظهور مفاجئ لـ كورتس جونز في تدريب ليفربول قبل لقاء سان جيرمان

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 15:21

كتب : FilGoal

شارك كورتس جونز لاعب وسط ليفربول في تدريبات فريقه يوم الاثنين استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء.

ويحل سان جيرمان ضيفا على ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد جونز في تدريب الاثنين رغم تعرضه لإصابة في العضلة الضامة أجبرته على الخروج بين الشوطين أمام فولام يوم السبت.

ورغم تصريحات مدربه أرني سلوت الذي توقع غيابه أمام الفريق الباريسي.

إذ قال سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه يوم الأحد "جونز شعر ببعض الألم في الفخذ. لم يحدث ذلك فجأة، بل كان يشعر به قبل عدة دقائق خلال اللقاء".

وأكمل "سأكون متفاجئًا إذا كان اللاعب الذي خرج من مباراة السبت مصابا سيكون جاهزا يوم الثلاثاء".

وأوضح سلوت موقف حارسه أليسون بيكر من المشاركة أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء.

إذ قال المدرب الهولندي "لا أتوقع مشاركة أليسون يوم الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان".

أضاف "إنه لا يتدرب مع الفريق بعد، وبالتالي لن يشارك يوم الثلاثاء".

وأتم "أليسون يعمل بجد كبير على التعافي، لذلك نأمل أن يعود في المستقبل القريب".

ويدخل ليفربول لقاء الإياب بعدما خسر الذهاب في حديقة الأمراء بثنائية نظيفة.

