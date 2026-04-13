مباريات صلاح المتبقية مع ليفربول "دربي وقمة وختام في أنفيلد"

لم يتبق إلا القليل من المباريات لمحمد صلاح نجم ليفربول بقميص الريدز، إذ يخوض أسابيعه الأخيرة بين جدران النادي.

صلاح أعلن رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم، عقب 9 سنوات مليئة بالإنجازات والأرقام الفردية المذهلة.

وينتظر الدولي المصري 7 مباريات مؤكدة، وربما تزيد إلى 9 أو 10 في حالة استمرار مشواره في دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط استمرار مشوار ليفربول في دوري الأبطال بضرورة عبور باريس سان جيرمان الذي خسر أمامه بثنائية نظيفة في ذهاب ربع النهائي.

ويستعرض FilGoal.com المباريات المتبقية لصلاح مع ليفربول في موسمه الأخير مع الفريق.

الثلاثاء 14 أبريل.. باريس سان جيرمان (دوري أبطال أوروبا)

الأحد 19 أبريل.. إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

السبت 25 أبريل.. كريستال بالاس (الدوري الإنجليزي)

الثلاثاء 28 /الأربعاء 29 أبريل.. ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا *محتملة*

الأحد 3 مايو.. مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

الثلاثاء 5 /الأربعاء 6 مايو.. إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا *محتملة*

السبت 9 مايو.. تشيلسي (الدوري الإنجليزي)

الأحد 17 مايو.. أستون فيلا (الدوري الإنجليزي)

الأحد 24 مايو.. برينتفورد (الدوري الإنجليزي)

السبت 30 مايو.. نهائي دوري أبطال أوروبا *محتملة*