مباريات صلاح المتبقية مع ليفربول "دربي وقمة وختام في أنفيلد"

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه أمام جالاتاسراي

لم يتبق إلا القليل من المباريات لمحمد صلاح نجم ليفربول بقميص الريدز، إذ يخوض أسابيعه الأخيرة بين جدران النادي.

صلاح أعلن رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم، عقب 9 سنوات مليئة بالإنجازات والأرقام الفردية المذهلة.

وينتظر الدولي المصري 7 مباريات مؤكدة، وربما تزيد إلى 9 أو 10 في حالة استمرار مشواره في دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي كيفو: سأقول مثل زملائي أن هدف إنتر التأهل لدوري أبطال أوروبا موندو ديبورتيفو: فليك يخطط لاصطحاب فريق برشلونة بأكمله إلى مدريد الكشف عن سبب تواجد لاوتارو على دكة إنتر أمام كومو رغم الإصابة

ويرتبط استمرار مشوار ليفربول في دوري الأبطال بضرورة عبور باريس سان جيرمان الذي خسر أمامه بثنائية نظيفة في ذهاب ربع النهائي.

ويستعرض FilGoal.com المباريات المتبقية لصلاح مع ليفربول في موسمه الأخير مع الفريق.

الثلاثاء 14 أبريل.. باريس سان جيرمان (دوري أبطال أوروبا)

الأحد 19 أبريل.. إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

السبت 25 أبريل.. كريستال بالاس (الدوري الإنجليزي)

الثلاثاء 28 /الأربعاء 29 أبريل.. ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا *محتملة*

الأحد 3 مايو.. مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

الثلاثاء 5 /الأربعاء 6 مايو.. إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا *محتملة*

السبت 9 مايو.. تشيلسي (الدوري الإنجليزي)

الأحد 17 مايو.. أستون فيلا (الدوري الإنجليزي)

الأحد 24 مايو.. برينتفورد (الدوري الإنجليزي)

السبت 30 مايو.. نهائي دوري أبطال أوروبا *محتملة*

نرشح لكم
بعد الغياب.. مانشستر يونايتد يعود للدوري بالخسارة من ليدز انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(2) ليدز تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو أساسي.. وعودة ليساندرو مارتينيز ضد ليدز تقرير: منافسة بين ليفربول ومانشستر على ظهير ألمانيا ليكيب: اهتمام سعودي إنجليزي بـ ديمبيلي في حالة عدم تجديد تعاقده مع باريس بيلد: بايرن يضع عينه على مدافع تشيلسي الشاب تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف نجم نيوكاسل الشاب سكاي: فينالدوم يستهدف العودة للدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
بعد الغياب.. مانشستر يونايتد يعود للدوري بالخسارة من ليدز 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى عزام يكشف سبب عدم السماح لوفد الأهلي بالاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو 40 دقيقة | الدوري المصري
محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور الـ 8 من أبطال آسيا للنخبة 43 دقيقة | آسيا
يايسلة: عدم انتظام بعض اللاعبين في التدريبات أدى للإجهاد ضد الدحيل 54 دقيقة | آسيا
أوسكار رويز يوضح حديثه حول عدم طلب استقدام حكام أجانب لقمة الموسم الماضي ساعة | الدوري المصري
بعد مباراة ماراثونية.. السد يقصي الهلال من دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح ساعة | الوطن العربي
عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات ساعة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
