المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية في ظل تصدر أرسنال لجدول المسابقة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل ويلعب ضده الأسبوع المقبل.

6 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، أرسنال (62 هدفا)، سيتي (63 هدفا).

يخوض سيتي 4 مباريات على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل 3 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 33: أرسنال على ملعب الاتحاد

الجولة 34: ضد بيرنلي خارج ملعب الاتحاد

الجولة 31: كريستال بالاس على ملعب الاتحاد (مؤجلة)

الجولة 35: إيفرتون خارج ملعب الاتحاد

الجولة 36: برينتفورد على ملعب الاتحاد

الجولة 37: بورنموث خارج ملعب الاتحاد

الجولة 38: أستون فيلا على ملعب الاتحاد

فيما يخوض أرسنال 3 مباريات على ملعبه استاد الإمارات، مقابل 3 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات أرسنال المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 33: مانشستر سيتي خارج ملعب الإمارات

الجولة 34: نيوكاسل يونايتد على ملعب الإمارات

الجولة 35: فولام على ملعب الإمارات

الجولة 36: وست هام يونايتد خارج ملعب الإمارات

الجولة 37: بيرنلي علي ملعب الإمارات

الجولة 38: كريستال بالاس خارج ملعب الإمارات

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2025-2026 يوم 24 مايو المقبل.