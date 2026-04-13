الاتحاد الغاني يعلن مقتل لاعب في هجوم مسلح على حافلة فريق تشيلسي

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 11:41

كتب : FilGoal

دومينيك فريمبونج لاعب فريق تشيلسي

أعلن الاتحاد الغاني مقتل دومينيك فريمبونج لاعب فريق بيركيوم تشيلسي.

وكشف الاتحاد الغاني عبر موقعه الرسمي، عن وفاة اللاعب صاحب الـ 20 عاما بالرصاص إثر هجوم مسلح على حافلة الفريق.

وكانت حافلة فريق تشيلسي في طريق عودتها بعد خوض مباراة في الدوري الغاني أمام سامارتكس.

وأوضح الاتحاد الغاني أن اللصوص أطلقوا النار على حافلة الفريق أثناء محاولة رجوعها للخلف فأصابوا رأس اللاعب.

وقال في بيانه "يعرب الاتحاد الغاني لكرة القدم عن تعازيه لنادي تشيلسي بعد تعرضه لهجوم سطو مسلح ووفاة دومينيك فريمبونج المأساوية."

وأكمل بيان الاتحاد "تلقى الاتحاد الغاني بصدمة عميقة وحزن بالغ نبأ وفاة دومينيك فريمبونج لاعب نادي بيريكوم تشيلسي لكرة القدم."

وأضاف "يتقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد، وزملائه في الفريق، والجهاز الفني، والإدارة، وجميع العاملين في نادي بيريكوم تشيلسي خلال هذا الوقت العصيب للغاية."

وأردف "لا يمثل هذا الحادث المأساوي خسارة فادحة لنادي بيريكوم تشيلسي فحسب، بل لكرة القدم الغانية ككل، كان دومينيك موهبة شابة واعدة، وقد جسّد تفانيه وشغفه باللعبة روح دورينا."

وتابع الاتحاد الغاني "نحن على تواصل مستمر مع النادي والجهات المختصة، بما في ذلك جهاز الشرطة الغاني، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات هذا الحادث المؤسف. ونحث على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة."

وأتم "سيعمل الاتحاد الغاني لكرة القدم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لمراجعة وتعزيز الترتيبات الأمنية للأندية المسافرة للمشاركة في المسابقات المحلية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل."

