كونسيساو: نطمح لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 11:39

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو - اتحاد جدة

أكد سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة أن طموح فريقه في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هو تحقيق اللقب.

ويلعب اتحاد جدة ضد الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي البطولة يوم الثلاثاء بجدة.

وقال كونسيساو في مؤتمر صحفي: "مواجهة الوحدة الإماراتي لن تكون سهلة، فالفريقان يملكان نفس الرغبة للعبور إلى الدور المقبل".

وأضاف "استعددنا بشكل جيد للقاء، ونتطلع إلى إسعاد جماهيرنا. طموحنا جميعاً تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة".

ولا يعيش اتحاد جدة أفضل مواسمه، إذ يحتل المركز السادس في جدول الدوري السعودي.

وأكمل "سوف نركز في كل مباراة خطوة بخطوة وعلينا أن نكون واقعيين".

وتابع المدرب البرتغالي "دور الـ16 من مباراة واحدة وهو أمر يصعب المنافسة".

وواصل "نريد أن نستغل إقامة المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا".

في حالة عبور دور الـ16 سيلعب اتحاد جدة أمام جماهيره في مدينة جدة التي تستضيف الأدوار النهائية بنظام التجمع.

وأوضح كونسيساو "إصابة صالح الشهري ومحمدو دومبيا مؤثرة في خياراتنا خصوصا في مركز المحور".

وأتم "فريق الوحدة الإماراتي يملك عناصر مميزة في كافة المراكز، ونحن أيضا نملك أفضل صانع لعب موسى ديابي وهداف البطولة حسام عوار واللاعب ستيفن بيرجوين وجميع اللاعبين، ونريد أن نلعب كمجموعة وبروح عالية مثل مباراة الغرافة".

