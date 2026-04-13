بيرنال يعود لقائمة برشلونة أمام أتليتكو مدريد ولكن

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب مساء الثلاثاء ضد أتليتكو مدريد، وشهدت القائمة وجود مارك بيرنال المصاب.

ويحل برشلونة ضيفا على أتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة بيرنال بعد تعافيه من الإصابة، لكن وجوده في اللقاء يتوقف على حصوله على التصريح الطبي قبل المباراة بساعات.

بينما يستمر غياب رافينيا بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - ألفارو كورتيس - تشافي أسبارت.

الوسط: بابلو جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - تومي فيرنانديز - مارك بيرنال.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

ويحاول برشلونة تعويض خسارته في الذهاب بثنائية نظيفة على ملعب كامب نو.