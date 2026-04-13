الرياضية: كوليبالي خارج حسابات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 11:04

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي سيبدأ فترة علاج وتأهيل تتراوح من أسبوعين لـ 4 أسابيع على الأرجح.

وغاب كوليبالي عن بعثة الفريق التي توجّهت إلى جدة لملاقاة السد القطري، الإثنين، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح التقرير أن كوليبالي سيغيب عن باقي أدوار البطولة إذا تأهل الفريق إليها.

وكشف التقرير عن خضوعه مساء السبت لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي، أظهر تعرُّضه إلى تمزّق من الدرجة الثانية، وتجمُّع دموي، في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر.

وفيما تستدعي حالته الخضوع إلى فترة علاج وتأهيل قد تطول إلى شهر كامل، تُختتَم منافسات البطولة في 25 إبريل الجاري.

وكان نادي الهلال قد أعلن يوم السبت عن شكوى النجم الدولي السنغالي من آلامٍ في العضلة الأمامية حالت دون مغادرته مع بعثة الفريق.

واختتم الأزرق استعداداته لمباراة السد، وخاض تدريبًا، مساء الأحد، جمع بين الشقين البدني والتكتيكي، تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

