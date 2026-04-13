دوكو: الفوز أمام أرسنال يعني أن الأمر بأيدينا.. وما حققناه استثنائي

الإثنين، 13 أبريل 2026 - 11:01

كتب : FilGoal

جيريمي دوكو - مانشستر سيتي

وجه جيريمي دوكو، جناح مانشستر سيتي، رسالة إلى أرسنال قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه أرسنال في مباراة ستحدد شكل المنافسة على الدوري اليوم الأحد المقبل 19 إبريل على ملعب الاتحاد.

وقال دوكو في تصريحات لـ سكاي سبورتس: "المنافسة على اللقب بدأت".

وأضاف دوكو "يجب أن نؤمن بفرصنا بعد أن أصبح مصيرنا الآن تحت سيطرتنا."

وأكمل "سأكون مجنوناً لو لم أؤمن بذلك، أعتقد أن المنافسة قد بدأت، لدينا مباراة مهمة الآن، وسنتعافى جيداً ونتطلع إليها."

وتابع "لقد شاهدت مباراة أرسنال، وعندما رأيتهم يخسرون، أدركت أن الدوري الإنجليزي لا يمكن التنبؤ به حقًا، لقد ركزنا أيضاً على مباراتنا، الفوز هنا ليس أمراً مفروغاً منه، لذا فإن ما حققناه اليوم استثنائي."

وأردف "إذا فزنا فسيكون ذلك بمثابة ضربة قوية لأرسنال، أما إذا خسرنا، فسيكون الأمر بأيديهم وعلينا انتظار خسارتهم. لكن إذا فزنا، فسيكون الأمر بأيدينا، وأنا أفضل أن يكون الأمر بأيدينا."

وأتم "سيأتون وهم جائعون، إنهم لا يريدون أن يعطونا إياه ببساطة، لذا علينا أن نذهب ونأخذه، سنكون مستعدين جيداً."

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة، ليستغل تعثر أرسنال أمام بورنموث بهدفين لهدف ضمن الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

وسجل دوكو الهدف الثالث لمانشستر سيتي في شباك تشيلسي، في أول أهدافه منذ نوفمبر الماضي

وقلص مانشستر سيتي الفارق أمام أرسنال بعدما رفع رصيده لـ 64 نقطة، فيما يتصدر أرسنال المسابقة بـ 70 نقطة، مع خوض الجانرز مباراة زائدة.

وحقق مانشستر سيتي سيتي أول ألقابه هذا الموسم بالفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزي بالفوز أمام أرسنال 2-0.

فيما مازال يتنافس الفريقان في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

