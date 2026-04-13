تقرير: الكوكي مرشح لتدريب شبيبة القبائل الجزائري

يعد نبيل الكوكي مدرب المصري السابق من أبرز المرشحين لتدريب شبيبة القبائل الجزائري بدءا من الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن شبيبة القبائل لا يتعجل في تعيين مدير فني في الفترة المتبقية من الموسم الجاري.

وأقيل الألماني جوزيف زينباور من مهمته ويتولى رابح بن صافي مدرب فريق الشباب قيادة الفريق لنهاية الموسم بشكل مؤقت.

وأشار التقرير إلى أن النادي وضع عدة أسماء تونسية لتدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل والاسم الأبرز هو نبيل الكوكي.

وسبق أن خاض الكوكي تجربتين سابقتين في الجزائر إذ درب من قبل شباب بلوزداد ووفاق سطيف.

ويحتل الشبيبة المركز الثامن في ترتيب الدوري الجزائري برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.

ويبتعد الفريق عن المراكز المؤهلة قاريا بفارق 6 نقاط عن المراكز الثالث المؤهل للكونفدرالية و7 نقاط عن المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال.

ورحل الكوكي عن تدريب المصري بعدما تولى المهمة في بداية الموسم الجاري.

وجاء رحيل الكوكي بعد خسارة المصري من الزمالك بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وخرج الفريق البورسعيدي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بعد التعادل في مصر بهدف لكل فريق، وتكرار النتيجة لكن دون أهداف في الإياب.

وكان المصري قد خسر من زد في كأس مصر بركلات الترجيح 5-4 من دور الـ 16.

ولم يتبق للفريق سوى كأس عاصمة مصر للمنافسة عليه بعد تخطي الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب في دور ربع النهائي.

وقاد الكوكي فريقه في 37 مباراة وفاز في 16 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 8 آخرين.