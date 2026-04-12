صنداونز يفاجئ الترجي بالفوز في رادس ويقترب خطوة من نهائي أبطال إفريقيا

عاد صنداونز الجنوب إفريقي بانتصار من أرض الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل الكولومبي بريان ليون هدف الفوز في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادي العقربي في رادس معقل الترجي.

ولأول مرة يحقق صنداونز الفوز على الترجي في تونس بعد 5 مباريات سابقة تعادل في 3 منها سلبيا وخسر 2.

ولأول مرة يسجل الفريق الجنوب إفريقي هدفا ضد الترجي في تونس منذ أغسطس 2000 عندما خسر آنذاك بنتيجة 3-2.

وسيقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا على ملعب لوكاس موريبي لحسم هوية المتأهل للنهائي.

وسينتظر الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء الجيش الملكي ونهضة بركان المغربيان بعدما فاز الأول بنتيجة 2-0 ذهابا أمس السبت.

وصف المباراة

الشوط الأول شهد استحواذ جنوب إفريقي على الكرة لكن مع محاولات تونسية لم تعرف الخطورة على مرمى الحارسين.

في بداية الشوط الثاني فاجئ الضيوف الجميع بهدف عن طريق ليون برأسية بعد تمريرة طولية صوب خوليسو موداو الذي أرسل عرضية من لمسة واحدة أودعها الكولومبي في الشباك في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 65 سجل أبو بكر دياكاتي هدفا برأسية للترجي مدركا التعادل، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ على حمزة الجلاصي بسبب تدخله على رونوين ويليامز.

وفي الدقيقة 85 أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لجوموليمو كيكانا لاعب صندوانز بعد تدخل عنيف على لاعب الترجي.

ومرت الدقائق الأخيرة ثقيلة في ملعب رادس لتنتهي المباراة بفوز الضيوف الذي يحدث لأول مرة.