صنداونز يفاجئ الترجي بالفوز في رادس ويقترب خطوة من نهائي أبطال إفريقيا

الأحد، 12 أبريل 2026 - 23:07

كتب : FilGoal

عاد صنداونز الجنوب إفريقي بانتصار من أرض الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل الكولومبي بريان ليون هدف الفوز في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادي العقربي في رادس معقل الترجي.

ولأول مرة يحقق صنداونز الفوز على الترجي في تونس بعد 5 مباريات سابقة تعادل في 3 منها سلبيا وخسر 2.

الجيش الملكي يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا بالفوز على نهضة بركان بعد زيارته للمغرب.. موتسيبي: لوائح أمم إفريقيا ستتغير من أجل معالجة الثغرات بعد زيارته للسنغال.. موتسيبي يزور المغرب لبحث أزمة لقب أمم إفريقيا موتسيبي يصل السنغال لبحث أزمة سحب لقب أمم إفريقيا

ولأول مرة يسجل الفريق الجنوب إفريقي هدفا ضد الترجي في تونس منذ أغسطس 2000 عندما خسر آنذاك بنتيجة 3-2.

وسيقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا على ملعب لوكاس موريبي لحسم هوية المتأهل للنهائي.

وسينتظر الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء الجيش الملكي ونهضة بركان المغربيان بعدما فاز الأول بنتيجة 2-0 ذهابا أمس السبت.

وصف المباراة

الشوط الأول شهد استحواذ جنوب إفريقي على الكرة لكن مع محاولات تونسية لم تعرف الخطورة على مرمى الحارسين.

في بداية الشوط الثاني فاجئ الضيوف الجميع بهدف عن طريق ليون برأسية بعد تمريرة طولية صوب خوليسو موداو الذي أرسل عرضية من لمسة واحدة أودعها الكولومبي في الشباك في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 65 سجل أبو بكر دياكاتي هدفا برأسية للترجي مدركا التعادل، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ على حمزة الجلاصي بسبب تدخله على رونوين ويليامز.

وفي الدقيقة 85 أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لجوموليمو كيكانا لاعب صندوانز بعد تدخل عنيف على لاعب الترجي.

ومرت الدقائق الأخيرة ثقيلة في ملعب رادس لتنتهي المباراة بفوز الضيوف الذي يحدث لأول مرة.

تقرير: الكوكي مرشح لتدريب شبيبة القبائل الجزائري بهدف خرافي.. المغرب الفاسي ينتصر على الوداد ويتصدر الدوري المغربي المثلوثي سجل وتعرض للطرد.. الصفاقسي يتعادل ويرفض الاقتراب من قمة الدوري التونسي إلغاء الدرجة الأولى يمين.. تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر جديدة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الزمالك يعلن حصوله على 14 ألف تذكرة إضافية أمام شباب بلوزداد الجيش الملكي يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا بالفوز على نهضة بركان بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة عقب الفوز على شباب بلوزداد الكونفدرالية - طرد وهدفان ملغيان.. تعادل بين اتحاد العاصمة وآسفي بطاقم تحكيم مصري
تقرير: الكوكي مرشح لتدريب شبيبة القبائل الجزائري 48 دقيقة | الوطن العربي
تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب الأهلي.. سموحة يطالب بعدم إسناد مبارياته لـ وائل فرحان ومحمود ناجي ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - تعرف على كل مجموعات بطولة إفريقيا للسيدات في مصر ساعة | كرة طائرة
كرة طائرة - الأهلي يعلن قائمة فريق السيدات المشارك في بطولة إفريقيا ساعة | كرة طائرة
كونتي: أرتبط بعقد مع نابولي.. ولم أوافق على تدريب منتخب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
أمادي: كنت استحق ركلة جزاء بعد التحام إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
صنداونز يفاجئ الترجي بالفوز في رادس ويقترب خطوة من نهائي أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
