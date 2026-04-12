مدافع تشيلسي: من الصعب تفسير الخسارة أمام مانشستر سيتي

الأحد، 12 أبريل 2026 - 23:05

كتب : FilGoal

تشيلسي

عبر جوريل هاتو مدافع تشيلسي عن شعوره بالإحباط لخسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بثلاثية.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بثلاثية دون رد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 64 في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، مع وجود مباراة أقل لمانشستر سيتي.

أخبار متعلقة:
جيهي: من الرائع العودة إلى تشيلسي والتسجيل في فريقي القديم بسيناريو مثير.. إنتر يفوز على كومو ويقترب من حسم الدوري يحدث لأول مرة منذ 31 عاما.. جالاتاسراي يفرط في فرصة الابتعاد بصدارة الدوري التركي

بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 48 في المركز السادس.

وقال هاتو عبر سكاي سبورتس: "الشوط الأول كان جيدا من الجانبين، أتيحت لنا بعض الفرص وكذلك لهم، لكن بعد استقبال الهدف تراجع مستوانا ولم يكن ذلك كافيا في النهاية".

وأضاف: "حتى بداية الشوط الثاني لم تكن جيدة، لقد صنعوا ثلاث أو أربع فرص في أول خمس دقائق، والطريقة التي خرجنا بها من غرفة الملابس لم تكن جيدة منذ البداية".

وتابع: "من الصعب تفسير ذلك، هذا غير كافٍ لنادٍ مثل تشيلسي، ليس ما نحتاجه هذا الموسم، يجب أن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويجب أن نتحسن".

وأكمل: "إذا قدمت شوطًا أول جيدًا، فلا يمكنك العودة إلى أرض الملعب بهذا الشكل في الشوط الثاني، لا أعرف السبب بشكل واضح".

وعن فرص الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قال: "لا تزال لدينا فرصة، لكن يجب أن نكون أفضل في المباريات الست المتبقية، علينا أن نتحسن وننسى هذه المباراة سريعًا ونركز على الأسبوع المقبل".

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي هاتو
نرشح لكم
جيهي: من الرائع العودة إلى تشيلسي والتسجيل في فريقي القديم كاسيميرو: سأفتقد جماهير مانشستر يونايتد.. وسأصبح مشجعا إضافيا روسينيور: أي فريق سيفتقد إنزو.. وقرارنا كان من أجل مستقبل النادي جوارديولا: شرقي لاعب مميز ولكن.. وأود خوض المباريات مثل أرسنال شرقي: لا أشعر بالضغط.. ونحن مستعدون الآن لمواجهة أرسنال تقرير: في انتظار الفحوصات.. إصابة قوية تهدد موسم روميرو مع توتنام لن يخدم جاره.. تشيلسي يسقط أمام مانشستر سيتي ويقربه من الصدارة تقرير: بايرن يقطع الطريق على مانشستر في محاولة التعاقد مع نجمه الشاب
أخر الأخبار
تقرير: الكوكي مرشح لتدريب شبيبة القبائل الجزائري 48 دقيقة | الوطن العربي
تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب الأهلي.. سموحة يطالب بعدم إسناد مبارياته لـ وائل فرحان ومحمود ناجي ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - تعرف على كل مجموعات بطولة إفريقيا للسيدات في مصر ساعة | كرة طائرة
كرة طائرة - الأهلي يعلن قائمة فريق السيدات المشارك في بطولة إفريقيا ساعة | كرة طائرة
كونتي: أرتبط بعقد مع نابولي.. ولم أوافق على تدريب منتخب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
أمادي: كنت استحق ركلة جزاء بعد التحام إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
صنداونز يفاجئ الترجي بالفوز في رادس ويقترب خطوة من نهائي أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527112/مدافع-تشيلسي-من-الصعب-تفسير-الخسارة-أمام-مانشستر-سيتي