مدافع تشيلسي: من الصعب تفسير الخسارة أمام مانشستر سيتي

عبر جوريل هاتو مدافع تشيلسي عن شعوره بالإحباط لخسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بثلاثية.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بثلاثية دون رد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 64 في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، مع وجود مباراة أقل لمانشستر سيتي.

بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 48 في المركز السادس.

وقال هاتو عبر سكاي سبورتس: "الشوط الأول كان جيدا من الجانبين، أتيحت لنا بعض الفرص وكذلك لهم، لكن بعد استقبال الهدف تراجع مستوانا ولم يكن ذلك كافيا في النهاية".

وأضاف: "حتى بداية الشوط الثاني لم تكن جيدة، لقد صنعوا ثلاث أو أربع فرص في أول خمس دقائق، والطريقة التي خرجنا بها من غرفة الملابس لم تكن جيدة منذ البداية".

وتابع: "من الصعب تفسير ذلك، هذا غير كافٍ لنادٍ مثل تشيلسي، ليس ما نحتاجه هذا الموسم، يجب أن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويجب أن نتحسن".

وأكمل: "إذا قدمت شوطًا أول جيدًا، فلا يمكنك العودة إلى أرض الملعب بهذا الشكل في الشوط الثاني، لا أعرف السبب بشكل واضح".

وعن فرص الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قال: "لا تزال لدينا فرصة، لكن يجب أن نكون أفضل في المباريات الست المتبقية، علينا أن نتحسن وننسى هذه المباراة سريعًا ونركز على الأسبوع المقبل".