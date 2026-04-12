جيهي: من الرائع العودة إلى تشيلسي والتسجيل في فريقي القديم

شدد مارك جيهي لاعب مانشستر سيتي على أن مباراة فريقه ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي لم تكن سهلة.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بثلاثية دون رد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، ليقلص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى 6 نقاط.

وقال جيهي في تصريحات لـ بي بي سي عقب المباراة: "في الشوط الأول قدمنا فترات جيدة، وكان واضحًا مدى قوة تشيلسي من حيث التنظيم الدفاعي، حيث جعلوا الأمور معقدة بالنسبة لنا".

وأضاف: "في الشوط الثاني، عدد من اللاعبين رفعوا مستواهم، وأنا ممتن جدًا لتحقيق الفوز".

وعن زميله الشاب نيكو أورايلي، قال: "من الرائع مشاهدة تطوره وما يقدمه مع الفريق. قدم أداءً مميزًا، وكذلك ريان شرقي وإيرلينج هالاند، الجميع بذل مجهودًا كبيرًا".

وعن هدفه في المباراة، أوضح: "أنا محظوظ باللعب بجوار لاعبين كبار، لذلك يجب أن تكون مستعدًا دائمًا لأنك لا تعرف متى ستصلك الكرة، وأعتقد أنني تعاملت بشكل جيد مع الفرصة".

كما تطرق للحديث عن التسجيل في شباك ناديه السابق تشيلسي، قائلًا: "لم أكن لأصل إلى هنا بدون هذا النادي. أنا ممتن لكل من ساعدني في الأكاديمية، وكذلك للمدربين فرانك لامبارد وجودي موريس لمنحي الفرصة الأولى. من الرائع العودة إلى هنا".

واختتم حديثه عن المواجهة المقبلة أمام أرسنال قائلًا: "ستكون مباراة كبيرة، لكن الأهم بالنسبة لنا هو التعافي والتركيز في التدريبات هذا الأسبوع".