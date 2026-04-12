بسيناريو مثير.. إنتر يفوز على كومو ويقترب من حسم الدوري

حقق إنتر فوزا مثيرا على كومو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليقترب من تحقيق الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 75 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 58 في المركز الخامس.

وأصبح إنتر بحاجة للحصول على 10 نقاط من 6 مباريات للتتويج بشكل رسمي بالدوري الإيطالي.

تقدم كومو بالهدف الأول عن طريق أليكس فايي في الدقيقة 36 بمتابعة لتسديدة نيكو باز التي تصدى لها الحارس سومر.

وأضاف باز بنفسه الهدف الثاني بتسديدة أرضية رائعة من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 45ز

وبعد دقيقة واحدة قلص ماركوس تورام الفارق لإنتر مستغلا عرضية من نيكولو باريلا.

في الشوط الثاني تعادل تورام لإنتر بالدقيقة 49.

وأضاف دينزيل دومفريس الهدف الثالث لإنتر بالدقيقة 58.

وأنهى دومفريس رباعية إنتر بالدقيقة 72.

وقلص لوكاس دي كونها الفارق لكومو بالدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وكاد جاكوب رامونو أن يسجل الهدف الرابع ويتعادل لكومو بالوقت بدلا من الضائع ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد كالياري على ملعب جيوسيبي مياتزا، بينما يلتقي كومو مع ساسولو.