بسيناريو مثير.. إنتر يفوز على كومو ويقترب من حسم الدوري

الأحد، 12 أبريل 2026 - 22:59

كتب : FilGoal

حقق إنتر فوزا مثيرا على كومو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليقترب من تحقيق الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 75 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد كومو عند النقطة 58 في المركز الخامس.

وأصبح إنتر بحاجة للحصول على 10 نقاط من 6 مباريات للتتويج بشكل رسمي بالدوري الإيطالي.

أخبار متعلقة:
نابولي يفرط في فرصة الاقتراب من إنتر بالتعادل مع بارما بعد خوضه مباراة واحدة.. إنتر يعلن إصابة لاوتارو وتقرير يكشف مدة غيابه المحتملة كونتي: لو كنت رئيس الاتحاد لوضعت اسمي لتدريب إيطاليا.. وإنتر يستحق الصدارة كيفو: إنتر قتل المباراة أمام روما.. ويجب تغيير طريقة تعاملنا مع كرة القدم

تقدم كومو بالهدف الأول عن طريق أليكس فايي في الدقيقة 36 بمتابعة لتسديدة نيكو باز التي تصدى لها الحارس سومر.

وأضاف باز بنفسه الهدف الثاني بتسديدة أرضية رائعة من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 45ز

وبعد دقيقة واحدة قلص ماركوس تورام الفارق لإنتر مستغلا عرضية من نيكولو باريلا.

في الشوط الثاني تعادل تورام لإنتر بالدقيقة 49.

وأضاف دينزيل دومفريس الهدف الثالث لإنتر بالدقيقة 58.

وأنهى دومفريس رباعية إنتر بالدقيقة 72.

وقلص لوكاس دي كونها الفارق لكومو بالدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وكاد جاكوب رامونو أن يسجل الهدف الرابع ويتعادل لكومو بالوقت بدلا من الضائع ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد كالياري على ملعب جيوسيبي مياتزا، بينما يلتقي كومو مع ساسولو.

نرشح لكم
تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد كونتي: أرتبط بعقد مع نابولي.. ولم أوافق على تدريب منتخب إيطاليا مدافع تشيلسي: من الصعب تفسير الخسارة أمام مانشستر سيتي جيهي: من الرائع العودة إلى تشيلسي والتسجيل في فريقي القديم يحدث لأول مرة منذ 31 عاما.. جالاتاسراي يفرط في فرصة الابتعاد بصدارة الدوري التركي جوارديولا: شرقي لاعب مميز ولكن.. وأود خوض المباريات مثل أرسنال بعد دخول القائمة لأول مرة.. عبد المنعم يشاهد تعادل نيس مع لو هافر من على دكة البدلاء شرقي: لا أشعر بالضغط.. ونحن مستعدون الآن لمواجهة أرسنال
أخر الأخبار
تقرير: الكوكي مرشح لتدريب شبيبة القبائل الجزائري 47 دقيقة | الوطن العربي
تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب الأهلي.. سموحة يطالب بعدم إسناد مبارياته لـ وائل فرحان ومحمود ناجي ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - تعرف على كل مجموعات بطولة إفريقيا للسيدات في مصر ساعة | كرة طائرة
كرة طائرة - الأهلي يعلن قائمة فريق السيدات المشارك في بطولة إفريقيا ساعة | كرة طائرة
كونتي: أرتبط بعقد مع نابولي.. ولم أوافق على تدريب منتخب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
أمادي: كنت استحق ركلة جزاء بعد التحام إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
صنداونز يفاجئ الترجي بالفوز في رادس ويقترب خطوة من نهائي أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
