كاسيميرو: سأفتقد جماهير مانشستر يونايتد.. وسأصبح مشجعا إضافيا

الأحد، 12 أبريل 2026 - 22:36

كتب : FilGoal

شدد كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد على انه سيفتقد جماهير الفريق عند رحيله نهاية الموسم الحالي.

وأعلن كاسيميرو في وقت سابق رحيله عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الحالي.

وقال كاسيميرو في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: "سأفتقد الجماهير، بنسبة 100%،إن ارتباطهم العاطفي بالنادي هو أكثر ما سأفتقده، بالطبع سأفتقد النادي أيضًا، لكن الجماهير مرتبطة بالنادي بشكل عميق، بغض النظر عن النتائج هم دائمًا موجودون لدعم اللاعبين والنادي، وهذا ما سأفتقده أكثر من أي شيء".

وواصل "سأظل دائمًا أتابع هذا النادي، سيبقى دائمًا له مكان في قلبي، وسأدعمه دائمًا، وأقول إنه في اليوم الذي سأرحل فيه، سيكسب النادي مشجعًا إضافيًا".

وأنهى حديثه برسالة لجماهير مانشستر يونايتد وقال: "شكرًا لكم على كل شيء".

وانضم كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد صيف 2023 قادما من ريال مدريد.

وخاض مع الفريق الموسم الحالي 30 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 2 آخرين.

وتوج مع الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

