بهدف خرافي.. المغرب الفاسي ينتصر على الوداد ويتصدر الدوري المغربي

الأحد، 12 أبريل 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

المغرب الفاسي - الوداد

حقق المغرب الفاسي فوزا في الدقائق الأخيرة على الوداد بنتيجة 1-0 في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري المغربي.

الفوز قاد المغرب الفاسي لصدارة الترتيب برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.

فيما تراجع الوداد للمركز الثالث برصيد 30 نقطة متفوقا على غريمه الرجاء بفارق الأهداف المسجلة، ويتفوق عليه الجيش الملكي بفارق الأهداف وبنفس الرصيد من النقاط.

وسجل إدريس الجبلي هدف الفوز للمغرب الفاسي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء سددها على طريقة "رابونا" في الدقيقة 80.

ولا يزال باتريس كارتيرون المدرب الجديد للوداد دون فوز في أول 3 مواجهات إذ تعرض لخسارتين ضد الفتح الرباطي والمغرب الفاسي وتعادل مع الدفاع الحسني الجديدي.

ويتصدر المغرب الفاسي الترتيب بدون خسارة وهو الجيش الملكي فقط من لم يتعرضا للخسارة حتى الآن مع انتصاف المسابقة.

يذكر أن نهضة بركان هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المغربي.

