المثلوثي سجل وتعرض للطرد.. الصفاقسي يتعادل ويرفض الاقتراب من قمة الدوري التونسي

سجل حمزة المثلوثي هدفه الأول بقميص الصفاقسي في التعادل مع مستقبل سليمان في الجولة 25 من الدوري التونسي.

تعادل قلص فرص الصفاقسي في المنافسة على لقب الدوري التونسي مع الإفريقي والترجي.

وسجل أحمد بوعصيدة هدف التقدم في الدقيقة 37 لسليمان.

وفي الدقيقة 72 أدرك حمزة المثلوثي -لاعب الزمالك السابق- هدف التعادل من ركلة جزاء.

هدف هو الأول للمثلوثي بقميص الصفاقسي في ظهوره التاسع هذا الموسم في الدوري التونسي.

وتعرض حمزة للطرد في الدقيقة 89 بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

نقطة أبقت الصفاقسي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 25 مباراة.

فيما يتصدر الإفريقي الترتيب برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، ويليه الترجي في المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.