جوارديولا: شرقي لاعب مميز ولكن.. وأود خوض المباريات مثل أرسنال

الأحد، 12 أبريل 2026 - 20:36

كتب : عبد الرحمن شريف

ريال مدريد - مانشستر سيتي - جوارديولا

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بموهبة ريان شرقي، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات استثنائية ويجب توظيفها بالطريقة المناسبة.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا أمام تشيلسي بنتيجة 3-0 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "ريان شرقي مميز لكنه يمتلك مشكلة بسيطة، أحيانا يتراجع كثيرا لاستلام الكرة، وهو ما يقلل من خطورته".

وواصل "الأفضل له أن يكون قريبا من المهاجمين والأجنحة مثل هالاند، من أجل استغلال إمكانياته في صناعة وتسجيل الأهداف، بدلًا من العودة لمناطق بعيدة عن منطقة الجزاء".

وأردف "أرسنال يعتبر من أفضل الفرق في إنجلترا وأوروبا حتى الآن، والفوز عليه يعتبر مهمة صعبة للغاية".

وأتم "أفضل خوض المباريات خلال منتصف الأسبوع باستمرار، وأحب هذا الإيقاع والتواجد في وضع مشابه لما يعيشه أرسنال من ضغط مباريات".

سجل ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة كل من نيكو أورايلي ومارك جيهي وجيريمي دوكو.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 64 في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، مع وجود مباراة أقل لمانشستر سيتي.

بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 48 في المركز السادس.

نرشح لكم
روسينيور: أي فريق سيفتقد إنزو.. وقرارنا كان من أجل مستقبل النادي شرقي: لا أشعر بالضغط.. ونحن مستعدون الآن لمواجهة أرسنال تقرير: في انتظار الفحوصات.. إصابة قوية تهدد موسم روميرو مع توتنام لن يخدم جاره.. تشيلسي يسقط أمام مانشستر سيتي ويقربه من الصدارة تقرير: بايرن يقطع الطريق على مانشستر في محاولة التعاقد مع نجمه الشاب تقرير: مهمة مانشستر يونايتد في ضم نجم شتوتجارت تتعقد إيمري يكشف سبب غياب إيمليانو مارتينيز عن مباراة نوتنجهام دي زيربي: لا ألوم اللاعبين.. ينقصنا فقط الثقة لتقديم كرة مميزة
أخر الأخبار
روسينيور: أي فريق سيفتقد إنزو.. وقرارنا كان من أجل مستقبل النادي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بهدف خرافي.. المغرب الفاسي ينتصر على الوداد ويتصدر الدوري المغربي 12 دقيقة | الوطن العربي
كرة طائرة – الكشف عن مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا للسيدات 27 دقيقة | كرة طائرة
المثلوثي سجل وتعرض للطرد.. الصفاقسي يتعادل ويرفض الاقتراب من قمة الدوري التونسي 38 دقيقة | الوطن العربي
مودرن يعلن إصابة أحمد مصطفى بكسر في اليد 40 دقيقة | الدوري المصري
هيثم حسن يشارك في فوز أوفييدو على سيلتا فيجو ويقترب من مراكز البقاء 51 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر ميلود حمدي: هذا الفارق بين الإسماعيلي والاتحاد.. وضيق الوقت التحدي الأكبر ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: شرقي لاعب مميز ولكن.. وأود خوض المباريات مثل أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
