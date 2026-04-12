جوارديولا: شرقي لاعب مميز ولكن.. وأود خوض المباريات مثل أرسنال

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بموهبة ريان شرقي، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات استثنائية ويجب توظيفها بالطريقة المناسبة.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا أمام تشيلسي بنتيجة 3-0 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "ريان شرقي مميز لكنه يمتلك مشكلة بسيطة، أحيانا يتراجع كثيرا لاستلام الكرة، وهو ما يقلل من خطورته".

وواصل "الأفضل له أن يكون قريبا من المهاجمين والأجنحة مثل هالاند، من أجل استغلال إمكانياته في صناعة وتسجيل الأهداف، بدلًا من العودة لمناطق بعيدة عن منطقة الجزاء".

وأردف "أرسنال يعتبر من أفضل الفرق في إنجلترا وأوروبا حتى الآن، والفوز عليه يعتبر مهمة صعبة للغاية".

وأتم "أفضل خوض المباريات خلال منتصف الأسبوع باستمرار، وأحب هذا الإيقاع والتواجد في وضع مشابه لما يعيشه أرسنال من ضغط مباريات".

سجل ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة كل من نيكو أورايلي ومارك جيهي وجيريمي دوكو.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 64 في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، مع وجود مباراة أقل لمانشستر سيتي.

بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 48 في المركز السادس.