شرقي: لا أشعر بالضغط.. ونحن مستعدون الآن لمواجهة أرسنال

أوضح ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي، أنه يركز على مساعدة زملائه في الفريق من أجل تحقيق أهداف النادي.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا على تشيلسي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال ريان شرقي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لا أشعر بالضغط، أنا فقط أريد أن ألعب مع زملائي، وأقدم المتعة، وأمرر التمريرات الجيدة إلى مارك جيهي، وإلى هالاند، ولكل اللاعبين، لأننا نحتاج إلى الأهداف ونحتاج أيضًا إلى عدم استقبالها".

وواصل "أدى جيهي عملا كبيرا من أجلنا اليوم، ونحن سعداء جدا".

وأردف "عندما مررت الكرة إلى جيهي، لم أكن أفكر أنني قمت بعمل جيد لأنني لم أكن أعلم إذا كان سيسجل أم لا، لكن عندما رأيته يسجل، شعرت بسعادة كبيرة له وللفريق".

وأتم "الآن يمكننا الذهاب للعب ضد أرسنال، وهي مباراة كبيرة بالنسبة لنا".

سجل ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة كل من نيكو أورايلي ومارك جيهي وجيريمي دوكو.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 64 في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، مع وجود مباراة أقل لمانشستر سيتي.

بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 48 في المركز السادس.