تقرير: في انتظار الفحوصات.. إصابة قوية تهدد موسم روميرو مع توتنام

وشعر الأرجنتيني بمشكلة في أربطة الركبة عقب مباراة اليوم الأحد أمام سندرلاند والتي انتهت بهزيمة توتنام 1-0.

وبحسب تقارير قناة TYC الأرجنتينية سيجري روميرو أشعة على الأربطة لتحديد ما إذا كان قد تعرض لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي، أو أن ما حدث مجرد كدمة نتيجة تدخل قوي.

وتعرض روميرو للإصابة بعدما تعرض للدفع من لاعب سندرلاند أثناء محاولة حماية الكرة قبل وصولها لحارس مرمى فريقه.

لا يزال اللاعب يعاني من آلام شديدة، في انتظار نتائج الفحوصات التي ستحسم موقفه من المشاركة خلال الفترة المقبلة، وشوهد وهو يخرج من أرض الملعب باكيا.

ويعد روميرو من أبرز الأسماء المنتظر أن تدافع عن قميص منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

وخاض روميرو مع توتنام الموسم الحالي في 32 مباراة مسجلا 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

سجل هدف سندرلاند الوحيد نوردي ماكيلي.

وبهذا الفوز رفع سندرلاند رصيده للنقطة 46 في المركز العاشر وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 30 في المركز 18.