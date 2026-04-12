تقرير: في انتظار الفحوصات.. إصابة قوية تهدد موسم روميرو مع توتنام

الأحد، 12 أبريل 2026 - 19:48

كتب : FilGoal

كريستيان روميرو - توتنام

وشعر الأرجنتيني بمشكلة في أربطة الركبة عقب مباراة اليوم الأحد أمام سندرلاند والتي انتهت بهزيمة توتنام 1-0.

وبحسب تقارير قناة TYC الأرجنتينية سيجري روميرو أشعة على الأربطة لتحديد ما إذا كان قد تعرض لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي، أو أن ما حدث مجرد كدمة نتيجة تدخل قوي.

وتعرض روميرو للإصابة بعدما تعرض للدفع من لاعب سندرلاند أثناء محاولة حماية الكرة قبل وصولها لحارس مرمى فريقه.

لا يزال اللاعب يعاني من آلام شديدة، في انتظار نتائج الفحوصات التي ستحسم موقفه من المشاركة خلال الفترة المقبلة، وشوهد وهو يخرج من أرض الملعب باكيا.

ويعد روميرو من أبرز الأسماء المنتظر أن تدافع عن قميص منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

وخاض روميرو مع توتنام الموسم الحالي في 32 مباراة مسجلا 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

سجل هدف سندرلاند الوحيد نوردي ماكيلي.

وبهذا الفوز رفع سندرلاند رصيده للنقطة 46 في المركز العاشر وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 30 في المركز 18.

نرشح لكم
شرقي: لا أشعر بالضغط.. ونحن مستعدون الآن لمواجهة أرسنال لن يخدم جاره.. تشيلسي يسقط أمام مانشستر سيتي ويقربه من الصدارة تقرير: بايرن يقطع الطريق على مانشستر في محاولة التعاقد مع نجمه الشاب تقرير: مهمة مانشستر يونايتد في ضم نجم شتوتجارت تتعقد إيمري يكشف سبب غياب إيمليانو مارتينيز عن مباراة نوتنجهام دي زيربي: لا ألوم اللاعبين.. ينقصنا فقط الثقة لتقديم كرة مميزة خسارة توتنام في أول اختبار مع دي زيربي.. وماتيتا ينقذ كريستال بالاس ضد نيوكاسل انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(3) مانشستر سيتي
بعد دخول القائمة لأول مرة.. محمد عبد المنعم يشاهد تعادل نيس مع لو هافر من على دكة البدلاء 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
شرقي: لا أشعر بالضغط.. ونحن مستعدون الآن لمواجهة أرسنال 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: في انتظار الفحوصات.. إصابة قوية تهدد موسم روميرو مع توتنام 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لن يخدم جاره.. تشيلسي يسقط أمام مانشستر سيتي ويقربه من الصدارة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بايرن يقطع الطريق على مانشستر في محاولة التعاقد مع نجمه الشاب ساعة | الدوري الإنجليزي
نابولي يفرط في فرصة الاقتراب من إنتر بالتعادل مع بارما ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مهمة مانشستر يونايتد في ضم نجم شتوتجارت تتعقد ساعة | الدوري الإنجليزي
إيمري يكشف سبب غياب إيمليانو مارتينيز عن مباراة نوتنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
