تقرير: بايرن يقطع الطريق على مانشستر في محاولة التعاقد مع نجمه الشاب

تلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية في سعيه للتعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونخ ألكسندر بافلوفيتش، وذلك قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفي.

ويُعد بافلوفيتش أحد خريجي أكاديمية بايرن ميونخ، حيث نجح في فرض نفسه ضمن الفريق الأول منذ عام 2023، وشارك في 92 مباراة بمختلف المسابقات مع العملاق البافاري.

وخلال الموسم الحالي، خاض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا 11 مباراة أساسيًا في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 22 ظهورًا في الدوري الألماني، وساهم بثلاثة أهداف، ليؤكد مكانته كلاعب أساسي بجوار جوشوا كيميش.

ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على دور أكبر في الموسم المقبل، خاصة مع اقتراب رحيل ليون جوريتسكا خلال الصيف.

ويرغب مانشستر يونايتد في تدعيم خط وسطه خلال الميركاتو القادم، خاصة مع اقتراب رحيل كاسيميرو بنهاية عقده، بالإضافة إلى احتمالية مغادرة مانويل أوجارتي بعد فشله في تثبيت نفسه بشكل أساسي.

وبحسب ما ذكره موقع TEAMtalk، فقد قام مسؤولو مانشستر يونايتد بالتواصل مع ممثلي اللاعب، إلا أن إدارة بايرن ميونخ أكدت بشكل واضح عدم نيتها التفريط في أحد أبرز مواهبها.

كما أشارت التقارير إلى أن اللاعب نفسه لا يرغب في مغادرة ناديه، حيث يركز على ترسيخ مكانته كأحد أعمدة خط الوسط في الفريق خلال السنوات المقبلة.

ولم يكن مانشستر يونايتد وحده المهتم بخدمات اللاعب، إذ تحركت أندية مثل تشيلسي ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، للاستفسار عن موقفه، لكن جميعها تلقت نفس الرد الحاسم من بايرن.

ويُنظر إلى بافلوفيتش كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، وهو ما يجعل فكرة رحيله في الوقت الحالي شبه مستحيلة. وفي ظل هذا الوضع، قد يضطر مانشستر يونايتد لتحويل اهتمامه إلى أهداف أخرى مثل إليوت أندرسون ومورجان روجرز، رغم أن التعاقد مع أي منهما لن يكون سهلًا.

ويُعتقد أن نادي نوتنجهام فورست يقدر قيمة أندرسون بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية تحسن فرص مانشستر يونايتد في ضمه حال تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.