إيمري يكشف سبب غياب إيمليانو مارتينيز عن مباراة نوتنجهام

كشف أوناي إيمري مدرب أستون فيلا سبب غياب إيميليانو مارتينز حارس الفريق عن مواجهة نوتنجهام فورست.

وتعادل أستون فيلا مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال أوناي إيمري في المؤتمر الصحفي عن غياب إيميليانو: "كان يشعر ببعض الآلام في عضلة السمانة، ولم يكن مرتاحا للعب".

وواصل "كان سيشارك في المباراة لكن قبل انطلاقها بلحظات بسيطة شعر أنه غير قادر على المشاركة".

وخاض إيميليانو مارتينز مع أستون فيلا الموسم الحالي 35 مباراة تلقى 38 هدفا وخرج في 11 مباراة بشباك نظيفة.

وعن مباراة نوتنجهام قال: "أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها، وبروح المنافسة والالتزام بالخطة، نشعر بالثقة والراحة، وأنا فخور جدًا بما قدمه اللاعبون".

وواصل "صنعنا 3 أو 4 فرص للتسجيل، نقطة واحدة ليست كافية، لكن هذه هي الطريقة التي نريد اللعب بها في الأسابيع المقبلة".

وعن غياب تايرون مينجز قال: "شعر أمس بأنه ليس على ما يرام وكان يعاني من بعض الآلام، ولهذا السبب لم يكن ضمن قائمة الفريق".

سجل هدف أستون فيلا موريلو مدافع نوتنجهام فورست بالخطأ في مرمى فريقه، وأحرز هدف فورست نيكو ويليامز.

وبهذا التعادل أصبح أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 55 نقطة ورفع نوتنجهام فورست رصيده للنقطة 33 في المركز 16.