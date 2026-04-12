دي زيربي: لا ألوم اللاعبين.. ينقصنا فقط الثقة لتقديم كرة مميزة

الأحد، 12 أبريل 2026 - 18:06

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - توتنام

أوضح روبرتو دي زيربي مدرب توتنام ما ينقص فريقه من أجل تحقيق الفوز بعد الخسارة من سندرلاند بنتيجة 1-0 في مباراته الأولى مع الفريق اللندني.

وسقط توتنام أمام سندرلاند بهدف مقابل لا شيء في المباراة الأولي للمدرب الإيطالي مع سبيرز في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال دي زيربي في تصريحات لشبكة BBC: "أشعر بالأسف لأننا لم نستحق خسارة المباراة، قدمنا مباراة جيدة، ربما لم تكن كافية لتحقيق الفوز، لكننا كنا غير محظوظين في بعض المواقف خلال الشوط الأول".

وواصل “لا يمكنني توجيه أي لوم للاعبين، لأنهم قدموا كل ما لديهم من حيث الروح والالتزام، بالتأكيد يمكننا أن نلعب بشكل أفضل، ويمكن أن نشعر بتحسن أكبر، وهذا ما يجب أن نعمل عليه، عملي ليس فقط داخل الملعب، لأنهم لاعبون جيدون، وأشعر بالحزن من أجلهم، أريد أن أمنحهم الثقة فيما يحتاجونه".

وأردف “من الناحية التكتيكية، قدمنا شوطا أول جيدا، سواء بالكرة أو بدونها، ونحن نفتقد الثقة التي تمكننا من تقديم كرة قدم كبيرة، لكننا نفذنا ما عملنا عليه خلال الأسبوع، واللاعبون قادرون على تقديم أداء أفضل إذا شعروا بثقة أكبر".

وعن رفع الحالة المعنوية قال: “يمكنني أن أكون الأخ الأكبر أو الأب لهم، فهم لا يحتاجون فقط إلى مدرب، لا يحتاجون لتعلم كرة القدم، بل يمكنهم اللعب بشكل أفضل، وسيحدث ذلك عندما نصل إلى مستوى مختلف من الثقة".

وأتم “بالتأكيد، أنا واثق أنه إذا نجحنا في تحقيق الفوز في مباراة واحدة، فكل شيء سيتغير".

سجل هدف سندرلاند الوحيد نوردي ماكيلي.

وبهذا الفوز رفع سندرلاند رصيده للنقطة 46 في المركز العاشر وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 30 في المركز 18.

