خسارة توتنام في أول اختبار مع دي زيربي.. وماتيتا ينقذ كريستال بالاس ضد نيوكاسل

الأحد، 12 أبريل 2026 - 17:46

كتب : عبد الرحمن شريف

روبرتو دي زيربي - توتنام

سقط توتنام في الاختبار الأول لمدربه روبرتو دي زيربي أمام سندرلاند بهدف دون مقابل في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف سندرلاند الوحيد نوردي موكيلي.

سجل نوردي ماكيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 من تسديدة اصطدمت الكرة في مدافع توتنام لتغير اتجاهها وتسكن شباك الديوك.

وبهذا الفوز رفع سندرلاند رصيده للنقطة 46 في المركز العاشر وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 30 في المركز 18 أول مراكز الهبوط لتتواصل معاناة الفريق اللندني.

فيما اقترب سندرلاند من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وفي سياق متصل حقق كريستال بالاس انتصارا ثمينا أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية كريستال بالاس جان فيليب ماتيتا، بينما أحرز ويليام أوسولا هدف نيوكاسل الوحيد.

ورفع كريستال بالاس رصيده للنقطة 42 في المركز 13 بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 42 في المركز 14 بفارق المواجهات المباشرة عن بالاس.

تقدم أوسولا أولا لنيوكاسل في الدقيقة 43 صناعة لويس مايلي.

وعادل ماتيتا النتيجة في الدقيقة 80 صناعة تيريك ميتشيل.

وأكد ماتيتا انتصار كريستال بالاس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من علامة الجزاء.

وتعادل أستون فيلا مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق.

سجل هدف أستون فيلا موريلو مدافع نوتنجهام فورست بالخطأ في مرمى فريقه، وأحرز هدف فورست نيكو ويليامز.

وبهذا التعادل أصبح أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 55 نقطة ورفع نوتنجهام فورست رصيده للنقطة 33 في المركز 16.

سندرلاند كريستال بالاس توتنام الدوري الإنجليزي
