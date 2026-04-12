الدوري الإنجليزي – خسارة في الاختبار الأول لـ دي زيربي.. وماتيتا ينقذ كريستال بالاس

الأحد، 12 أبريل 2026 - 17:46

كتب : عبد الرحمن شريف

روبرتو دي زيربي - توتنام

سقط توتنام في الاختبار الأول لمدربه روبرتو دي زيربي أمام سندرلاند بهدف دون مقابل في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف سندرلاند الوحيد نوردي موكيلي.

سجل نوردي ماكيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 من تسديدة اصطدمت الكرة في مدافع توتنام لتغير اتجاهها وتسكن شباك الديوك.

وبهذا الفوز رفع سندرلاند رصيده للنقطة 46 في المركز العاشر وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 30 في المركز 18 أول مراكز الهبوط لتتواصل معاناة الفريق اللندني.

فيما اقترب سندرلاند من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وفي سياق متصل حقق كريستال بالاس انتصارا ثمينا أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية كريستال بالاس جان فيليب ماتيتا، بينما أحرز ويليام أوسولا هدف نيوكاسل الوحيد.

ورفع كريستال بالاس رصيده للنقطة 42 في المركز 13 بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 42 في المركز 14 بفارق المواجهات المباشرة عن بالاس.

تقدم أوسولا أولا لنيوكاسل في الدقيقة 43 صناعة لويس مايلي.

وعادل ماتيتا النتيجة في الدقيقة 80 صناعة تيريك ميتشيل.

وأكد ماتيتا انتصار كريستال بالاس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من علامة الجزاء.

وتعادل أستون فيلا مع نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق.

سجل هدف أستون فيلا موريلو مدافع نوتنجهام فورست بالخطأ في مرمى فريقه، وأحرز هدف فورست نيكو ويليامز.

وبهذا التعادل أصبح أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 55 نقطة ورفع نوتنجهام فورست رصيده للنقطة 33 في المركز 16.

مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) مانشستر سيتي.. دوناروما يتألق تشكيل تشيلسي - جواو بيدرو يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي تشكيل سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي.. وسيمينيو بجوار هالاند في الهجوم جوارديولا: إذا لم نفز على تشيلسي فسيكون أمر الدوري انتهى تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات الأحد 12 أبريل.. تشيلسي أمام مانشستر سيتي وأبطال إفريقيا سلوت: صلاح وضعنا في موقف مريح نسبيا بهدفه في فولام انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) فولام
سافيتش: الهلال يستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة 19 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - إعلان مواعيد نصف نهائي كأس مصر  31 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) مانشستر سيتي.. دوناروما يتألق 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - جواو بيدرو يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن حصوله على 14 ألف تذكرة إضافية أمام شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي.. وسيمينيو بجوار هالاند في الهجوم ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس لأول مرة منذ نحو عام ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
