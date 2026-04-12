الزمالك يعلن حصوله على 14 ألف تذكرة إضافية أمام شباب بلوزداد

أعلن نادي الزمالك حصوله على 14 ألف تذكرة إضافية قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وبذلك تمت زيادة عدد التذاكر من 31 ألف إلى 45 ألف تذكرة.

وفاز الزمالك على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويعد فوز الزمالك ثمينا بسبب أحداث المباراة إذ أدى الشوط الأول بأداء جعله يتقدم بهدف دون رد، ثم تلقى الزمالك الخسارة الأصعب.

وأحرز شباب بلوزداد عن طريق إيهاب بلحسيني في الشوط الثاني، لكن بعد عودة الحكم إلى الفيديو اكتشف لمسة يد على اللاعب قبل أن يسدد الكرة بقدمه ليلغي الهدف.

وانتصر الزمالك على شباب بلوزداد لأول مرة في تاريخه بعد مواجهتين سابقتين خسر فيهما الأبيض.

خسارة الزمالك

خسر الزمالك مجهودات بيزيرا خلال المباراة بعد تألقه في الشوط الأول وتسجيله لهدف ومساعدة الفريق في التحولات السريعة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن القرار جاء بعد إصابة تعرض لها اللاعب وسيتم تشخيص حالته عقب المباراة.

وقال جيرارد أوسو مانزانيت طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي لناديه: "جوان بيزيرا شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية وكان يرغب في استكمال المباراة لكن الجهاز الفني فضل استبداله لمنحه الراحة الكافية حتى لا تتفاقم الإصابة".

وقرر معتمد جمال مدرب الفريق استبدال بيزيرا بين الشوطين بسبب إصابة عضلية شعر بها ولذلك فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به.