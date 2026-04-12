الزمالك يعلن حصوله على 14 ألف تذكرة إضافية أمام شباب بلوزداد

الأحد، 12 أبريل 2026 - 16:20

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك حصوله على 14 ألف تذكرة إضافية قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وبذلك تمت زيادة عدد التذاكر من 31 ألف إلى 45 ألف تذكرة.

بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة عقب الفوز على شباب بلوزداد خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته لزيادة الحضور الجماهيري عن 31 ألف أمام بلوزداد طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك

وفاز الزمالك على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويعد فوز الزمالك ثمينا بسبب أحداث المباراة إذ أدى الشوط الأول بأداء جعله يتقدم بهدف دون رد، ثم تلقى الزمالك الخسارة الأصعب.

وأحرز شباب بلوزداد عن طريق إيهاب بلحسيني في الشوط الثاني، لكن بعد عودة الحكم إلى الفيديو اكتشف لمسة يد على اللاعب قبل أن يسدد الكرة بقدمه ليلغي الهدف.

وانتصر الزمالك على شباب بلوزداد لأول مرة في تاريخه بعد مواجهتين سابقتين خسر فيهما الأبيض.

خسارة الزمالك

خسر الزمالك مجهودات بيزيرا خلال المباراة بعد تألقه في الشوط الأول وتسجيله لهدف ومساعدة الفريق في التحولات السريعة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن القرار جاء بعد إصابة تعرض لها اللاعب وسيتم تشخيص حالته عقب المباراة.

وقال جيرارد أوسو مانزانيت طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي لناديه: "جوان بيزيرا شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية وكان يرغب في استكمال المباراة لكن الجهاز الفني فضل استبداله لمنحه الراحة الكافية حتى لا تتفاقم الإصابة".

وقرر معتمد جمال مدرب الفريق استبدال بيزيرا بين الشوطين بسبب إصابة عضلية شعر بها ولذلك فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به.

الجيش الملكي يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا بالفوز على نهضة بركان بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة عقب الفوز على شباب بلوزداد الكونفدرالية - طرد وهدفان ملغيان.. تعادل بين اتحاد العاصمة وآسفي بطاقم تحكيم مصري خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته لزيادة الحضور الجماهيري عن 31 ألف أمام بلوزداد الشعباني: الكونفدرالية منحتنا الأفضلية.. وعقوبة الموساوي قاسية مدرب الجيش الملكي: تفاصيل صغيرة ستحسم هوية المتأهل لنهائي دوري الأبطال محمد إبراهيم: دخلنا في أجواء مباراة شباب بلوزداد سريعا رغم الضغط ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد
الزمالك يعلن حصوله على 14 ألف تذكرة إضافية أمام شباب بلوزداد 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي.. وسيمينيو بجوار هالاند في الهجوم 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس لأول مرة منذ نحو عام 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
رديف برشلونة يهزم إسبانيول تحت أنظار حمزة عبد الكريم وفليك ويامال 35 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: كاسادو يقرر الرحيل من برشلونة.. والدوري السعودي وجهته الأقرب ساعة | الكرة الأوروبية
أس: توني كروس يعود لريال مدريد الموسم المقبل ساعة | الدوري الإسباني
مهاجم اتحاد جدة يغيب أمام الوحدة الإماراتي ساعة | سعودي في الجول
سبورت تكشف موقف بيرنال من مواجهة أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
