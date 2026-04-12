تشكيل سيتي - مرموش على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي.. وسيمينيو بجوار هالاند في الهجوم

الأحد، 12 أبريل 2026 - 16:20

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يجلس عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي على مقاعد بدلاء فريقه أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي بعد قليل.

ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج.

ويقود أنطوان سيمينيو هجوم مانشستر سيتي بجانب زميله إيرلنج هالاند.

أخبار متعلقة:
ويلعب خلفهما ريان شرقي وجيريمي دوكو.

المباراة ستشهد ظهور برناردو سيلفا في المباراة رقم 297 مع سيتي في الدوري الإنجليزي، ليصبح أكثر لاعب برتغالي مشاركة في تاريخ المسابقة، متفوقا على لويس بوا مورتي الذي ظهر في 296 مباراة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – مارك جيهي – نيكو أورايلي

الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا - ريان شرقي

الهجوم: جيريمي دوكو – أنطوان سيمينيو – إيرلينج هالاند

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر، لكن السماوي لعب مباراتين أقل.

فيما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة.

مانشستر سيتي تشيلسي عمر مرموش
نرشح لكم
أخر الأخبار
/articles/527080/تشكيل-سيتي-مرموش-على-مقاعد-البدلاء-أمام-تشيلسي-وسيمينيو-بجوار-هالاند-في-الهجوم