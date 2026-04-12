عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس لأول مرة منذ نحو عام

الأحد، 12 أبريل 2026 - 16:19

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

يجلس محمد عبد المنعم مدافع نيس على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة لو هافر يوم الأحد، لأول مرة بعد غياب لنحو عام.

ويحل لو هافر ضيفا على نيس ضمن الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

وظهر اسم عبد المنعم في قائمة نيس لأول مرة رغم عودته للتدريبات الجماعية منذ فترة عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

وخاض مدافع الأهلي السابق عدة مباريات ودية مع الفريق من أجل تجهيزه للعودة.

كما شارك لدقائق مباراة منتخب مصر الودية ضد السعودية الشهر الماضي.

قبل أسابيع، أوضح كلود بويل مدرب نيس أن محمد عبد المنعم اقترب من العودة للمشاركة في مباريات الفريق بعد ظهوره في التدريبات الجماعية.

وقتها قال بويل في تصريحات للصحفيين: "محمد عبد المنعم ويوسف ندايشييمي شاركا في التدريبات الجماعية، وهما قريبان من العودة للمشاركة في المباريات".

وتعرض عبد المنعم لقطع في الرباط الصليبي أواخر أبريل الماضي خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وانضم الدولي المصري إلى نيس في صيف 2024 قادما من النادي الأهلي.

ولعب عبد المنعم الموسم الماضي 18 مباراة في كافة البطولات مع نيس.

