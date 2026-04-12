رديف برشلونة يهزم إسبانيول تحت أنظار حمزة عبد الكريم وفليك ويامال

الأحد، 12 أبريل 2026 - 16:05

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

شهدت مباراة رديف برشلونة ضد نظيره إسبانيول حضور هانز فليك مدرب الفريق الأول وبعض نجوم البلوجرانا، وحمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب.

وانتصر رديف برشلونة في الدربي بنتيجة 3-1 في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وحضر فليك المباراة من المدرجات رفقة لامين يامال وأليخاندو بالدي وجافي ورونالد أراوخو.

أخبار متعلقة:
تقرير: كاسادو يقرر الرحيل من برشلونة.. والدوري السعودي وجهته الأقرب أس: توني كروس يعود لريال مدريد الموسم المقبل سبورت تكشف موقف بيرنال من مواجهة أتلتيكو مدريد أس: 3 غرز تبعد مبابي عن تدريب ريال مدريد.. وموقفه من لقاء بايرن

كما حضر حمزة عبد الكريم المباراة بجوار لاعبي برشلونة.

قبل أيام، تعرض حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة للإصابة ليغيب عن مباريات شباب الفريق الكتالوني.

إذ يلعب مهاجم الأهلي السابق مع فريق الشباب، ولم يلعب مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين بسبب لبطء إجراءات تسجيله في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لسبورت فإن الإصابة لا تبدو قوية وقد يعود حمزة عبد الكريم للمشاركة مع برشلونة خلال أيام.

وانضم حمزة عبد الكريم لبرشلونة في شهر يناير الماضي قادما من الأهلي.

المشاركة الأخيرة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة كانت ضد دام بالجولة قبل الماضية من دوري الشباب.

وسجل حمزة هدفا خلال مباراته الأولى مع برشلونة ضد ويسكا بدوري الشباب.

نرشح لكم
تقرير: كاسادو يقرر الرحيل من برشلونة.. والدوري السعودي وجهته الأقرب أس: توني كروس يعود لريال مدريد الموسم المقبل بعد خمس تعثرات.. إشبيلية يكسر سلسلة اللافوز وينتصر على أتلتيكو مدريد مؤتمر فليك: فارق الـ 9 نقاط عن ريال مدريد جيد لكنه لم يحسم الدوري توريس: لم نحسم الدوري رغم الفوز بالدربي يامال يزين الدربي ضد إسبانيول ويوسع الفارق مع ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) إسبانيول.. الدوري يقترب تشكيل برشلونة - جافي يبدأ أساسيا لأول مرة هذا الموسم ضد إسبانيول
أخر الأخبار
تقرير: بايرن يقطع الطريق على مانشستر في محاولة التعاقد مع نجمه الشاب 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نابولي يفرط في فرصة الاقتراب من إنتر بالتعادل مع بارما 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مهمة مانشستر يونايتد في ضم نجم شتوتجارت تتعقد 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيمري يكشف سبب غياب إيمليانو مارتينيز عن مباراة نوتنجهام 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موسيالا يعلن رغبته في المشاركة مع ألمانيا بكأس العالم 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
خلال ظهوره الثاني.. داري يسجل في خسارة فريقه أمام يوجوردونيس في الدوري السويدي ساعة | الكرة الأوروبية
إلغاء الدرجة الأولى يمين.. تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر جديدة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد ساعة | الكرة المصرية
دي زيربي: لا ألوم اللاعبين.. ينقصنا فقط الثقة لتقديم كرة مميزة ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
