رديف برشلونة يهزم إسبانيول تحت أنظار حمزة عبد الكريم وفليك ويامال

شهدت مباراة رديف برشلونة ضد نظيره إسبانيول حضور هانز فليك مدرب الفريق الأول وبعض نجوم البلوجرانا، وحمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب.

وانتصر رديف برشلونة في الدربي بنتيجة 3-1 في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وحضر فليك المباراة من المدرجات رفقة لامين يامال وأليخاندو بالدي وجافي ورونالد أراوخو.

كما حضر حمزة عبد الكريم المباراة بجوار لاعبي برشلونة.

قبل أيام، تعرض حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة للإصابة ليغيب عن مباريات شباب الفريق الكتالوني.

إذ يلعب مهاجم الأهلي السابق مع فريق الشباب، ولم يلعب مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين بسبب لبطء إجراءات تسجيله في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لسبورت فإن الإصابة لا تبدو قوية وقد يعود حمزة عبد الكريم للمشاركة مع برشلونة خلال أيام.

وانضم حمزة عبد الكريم لبرشلونة في شهر يناير الماضي قادما من الأهلي.

المشاركة الأخيرة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة كانت ضد دام بالجولة قبل الماضية من دوري الشباب.

وسجل حمزة هدفا خلال مباراته الأولى مع برشلونة ضد ويسكا بدوري الشباب.