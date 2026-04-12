مهاجم اتحاد جدة يغيب أمام الوحدة الإماراتي

سيغيب صالح الشهري مهاجم اتحاد جدة أمام الوحدة الإماراتي بسبب عدم تعافيه من الإصابة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم الفريقان في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء.

وكشفت جريدة الرياضية أن المهاجم الدولي سيواصل برنامجه العلاجي.

وتعرض الشهري إلى إصابة في عضلة الساق اليمنى خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في معسكر مواجهتي مصر وصربيا التجريبيتين مارس الماضي.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب في الأدوار النهائية من البطولة، التي تُلعَب بنظام التجمع في جدة، بسبب حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

من جانبه، شعر مهند الشنقيطي بآلام في العضلة الخلفية مع بداية تدريبات الفريق، السبت، قبل أن يتلقى العلاج ويعود سريعًا مع اللاعبين.

ويجري اتحاد جدة تدريبه الرئيسي عصر الأحد، قبل مواجهة الوحدة، الثلاثاء، على ملعب الإنماء بمدينة جدة.