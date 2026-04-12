مهاجم اتحاد جدة يغيب أمام الوحدة الإماراتي

الأحد، 12 أبريل 2026 - 15:09

كتب : FilGoal

صالح الشهري - اتحاد جدة ضد أهلي جدة

سيغيب صالح الشهري مهاجم اتحاد جدة أمام الوحدة الإماراتي بسبب عدم تعافيه من الإصابة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم الفريقان في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء.

وكشفت جريدة الرياضية أن المهاجم الدولي سيواصل برنامجه العلاجي.

إنزاجي يتحدث عن إصابات الهلال ومواجهة مانشيني الخاصة في أبطال آسيا للنخبة جيسوس: نسير نحو لقب الدوري السعودي.. تنتظرنا 6 مباريات نهائية تأكد غياب مدافع أهلي جدة أمام الدحيل خبر في الجول - جلسة في الأهلي للرد على اتحاد الكرة بعد فشل جلسة الاستماع

وتعرض الشهري إلى إصابة في عضلة الساق اليمنى خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في معسكر مواجهتي مصر وصربيا التجريبيتين مارس الماضي.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب في الأدوار النهائية من البطولة، التي تُلعَب بنظام التجمع في جدة، بسبب حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

من جانبه، شعر مهند الشنقيطي بآلام في العضلة الخلفية مع بداية تدريبات الفريق، السبت، قبل أن يتلقى العلاج ويعود سريعًا مع اللاعبين.

ويجري اتحاد جدة تدريبه الرئيسي عصر الأحد، قبل مواجهة الوحدة، الثلاثاء، على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

سافيتش: الهلال يستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة تقرير: كاسادو يقرر الرحيل من برشلونة.. والدوري السعودي وجهته الأقرب إنزاجي يتحدث عن إصابات الهلال ومواجهة مانشيني الخاصة في أبطال آسيا للنخبة جيسوس: نسير نحو لقب الدوري السعودي.. تنتظرنا 6 مباريات نهائية تأكد غياب مدافع أهلي جدة أمام الدحيل رقم قياسي جديد.. رونالدو يقود النصر للفوز على الأخدود نبيل عماد ينتصر.. النجمة يفوز على نيوم بقيادة حجازي الرياضية السعودية: اليوناني دونيس مرشح لخلافة رينارد
تقرير: مهمة مانشستر يونايتد في ضم نجم شتوتجارت تتعقد 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيمري يكشف سبب غياب إيمليانو مارتينيز عن مباراة نوتنجهام 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موسيالا يعلن رغبته في المشاركة مع ألمانيا بكأس العالم 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
خلال ظهوره الثاني.. داري يسجل في خسارة فريقه أمام يوجوردونيس في الدوري السويدي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلغاء الدرجة الأولى يمين.. تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر جديدة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد 40 دقيقة | الكرة المصرية
دي زيربي: لا ألوم اللاعبين.. ينقصنا فقط الثقة لتقديم كرة مميزة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خسارة توتنام في أول اختبار مع دي زيربي.. وماتيتا ينقذ كريستال بالاس ضد نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
سافيتش: الهلال يستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة ساعة | سعودي في الجول
