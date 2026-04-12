أخيرا.. عبد المنعم يعود لقائمة نيس أمام لو هافر بعد غياب لنحو عام

بعد غياب لنحو عام.. عاد أخيرا محمد عبد المنعم مدافع نيس لقائمة فريقه في مواجهة لوهافر يوم الأحد.

ويحل لو هافر ضيفا على نيس ضمن الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

ورغم عودته للتدريبات الجماعية منذ فترة، لم يتواجد اسم محمد عبد المنعم في قائمة فريقه بالمباريات الأخيرة.

وخاض مدافع الأهلي السابق عدة مباريات ودية مع الفريق من أجل تجهيزه للعودة.

كما شارك لدقائق مباراة منتخب مصر الودية ضد السعودية الشهر الماضي.

قبل أسابيع، أوضح كلود بويل مدرب نيس أن محمد عبد المنعم اقترب من العودة للمشاركة في مباريات الفريق بعد ظهوره في التدريبات الجماعية.

وقتها قال بويل في تصريحات للصحفيين: "محمد عبد المنعم ويوسف ندايشييمي شاركا في التدريبات الجماعية، وهما قريبان من العودة للمشاركة في المباريات".

وتعرض عبد المنعم لقطع في الرباط الصليبي أواخر أبريل الماضي خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وانضم الدولي المصري إلى نيس في صيف 2024 قادما من النادي الأهلي.

ولعب عبد المنعم الموسم الماضي 18 مباراة في كافة البطولات مع نيس.