تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية

الأحد، 12 أبريل 2026 - 10:57

كتب : FilGoal

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك فولام في المباراة التي شهدت ظهوره الأول على ملعب أنفيلد منذ إعلان الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على فولام بنتيجة 2-0 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فولام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ريو نجوموها بمتوسط تقييم بلغ 8.1 درجة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع والأخير بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 437 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 256 هدفا وصنع 119 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527058/تقييم-صلاح-أمام-فولام-من-الصحف-الإنجليزية