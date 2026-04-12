مواعيد مباريات الأحد 12 أبريل.. تشيلسي أمام مانشستر سيتي وأبطال إفريقيا

الأحد، 12 أبريل 2026 - 10:22

كتب : FilGoal

تستكمل مباريات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي، بمواجهة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي خاصة بعد سقوط أرسنال.

وخسر أرسنال في الجولة ذاتها من بورنموث بهدفين مقابل هدف مما أعطى بعض الآمال لمانشستر سيتي في تقليص الفارق مع المتصدر حال الفوز.

وتلعب مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي وماميلودي صنداونز.

وفي الجولة نفسها، تلعب مباريات الدوري الإيطالي بمواجهة قوية بين كومو وإنتر، وأيضا بارما ضد نابولي.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة ونصف على قناة بي إن سبورتس 1.

سندرلاند × توتنام.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال إفريقيا

الترجي × ماميلودي صنداونز.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

الدوري الإيطالي

كومو × إنتر.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء على منصة شاشة وستارزبلاي.

بارما × نابولي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء على منصة شاشة وستارزبلاي.

